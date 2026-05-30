Kazlų Rūdoje nutiestas naujas dviračių takas

„Turime dar vieną užbaigtą dviračių tako atkarpą, kuria patogu riedėti dviračiais ar paspirtukais“, – pranešime sakė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Beveik dviejų kilometrų ilgio takas sujungė miestą su Kazlų pirmajame kaime įrengtu paplūdimiu ir poilsio bei sporto zona.
Takas su apšvietimu ir suolais poilsiui įrengtas dviem etapais: pernai nutiesta beveik 1,7 km ilgio atkarpa, šiemet pabaigtas dar 0,3 km ruožas, kad dviračių taku būtų galima patogiai pasiekti paplūdimį.
2,5 metro pločio tako įrengimui buvo sutelktos savivaldybės, „Via Lietuvos“ ir ES fondų lėšos. Dar 40 tūkst. eurų skyrė Kazlų Rūdoje veikianti medžio drožlių plokščių ir baldų gamybos įmonė „Ikea Industry Lietuva“.
Šiuo metu savivaldybėje įrengti ir dviračių takai, jungiantys Kazlų Rūdą su Višakio Rūda bei Ąžuolų Būda, be to, per pastarąją dabar įrengiamas takas, kaimas jis yra greta judraus kelio Kaunas–Marijampolė.
Ateityje dviračių taką svarstoma nutiesti ir nuo Kazlų Rūdos iki Bagotosios.
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