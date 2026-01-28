Iš kelininkų – naujausia informacija: įvardijo, kas kelia daugiausia iššūkių

„Bendrovėje reaguojama į visas indikacijas. Didžiausias iššūkis išlieka sniegas, mišrūs krituliai. Kelininkai nepertraukiamai tęsia darbus, slidumą mažinančių medžiagų normos padidintos iki maksimalių ribų, kur reikalinga – naudojami mišiniai su frikcinėmis medžiagomis. Intensyviai ruošiamasi artėjančiam žemų temperatūrų laikotarpiui, siekiama kuo skubiau pašalinti pažliugusį sniegą, plikledį. Šiuo metu keliuose dirba arti 300 „Kelių priežiūros“ mechanizmų, kurie vykdo sniego bei ledo šalinimą bei tirpdančių medžiagų bėrimo darbus“, – pranešė specialistai.
„Kelių priežiūra“ yra sukūrusi interaktyvų kelių priežiūros žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas darbai.keliuprieziura.lt. Žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus.
Primenama, kad vyraujant žiemos oro sąlygoms, eismo sąlygos sparčiai kinta, tad vairuotojams būtina atsižvelgti į kelio dangos būklę, skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį. Taip pat svarbu išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių, atidžiai stebėti ir pėsčiuosius. Išlaikyti budrumą ne mažiau svarbu ir pėstiesiems, nes vyraujant žiemiškiems orams, slidumas susidaro ne tik gatvėse, bet ir ant šaligatvių.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienio dieną numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6, šiauriniuose rajonuose vietomis 7–9 laipsniai šalčio, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 28 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – kilimas iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26-28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 28–35 cm.
(be temos)