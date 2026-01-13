Laisvės gynėjų dienos proga prie Seimo pakeltos valstybės vėliavos

„Vos už kelių žingsnių, kitoje istorinėje Seimo rūmų pusėje, saugomas gynybinių sienų fragmentas. Sunkūs gelžbetoniniai blokai kiekvienam praeiviui primena šaltą sausio 13-osios rytą. Tragedijos rytą, kurį Lietuva sutiko gedulo apimta, tačiau neįbauginta“, – po ceremonijos susirinkusiesiems sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Anot jo, vos pajutę pavojų nepriklausomybei, žmonės skubėjo prie Aukščiausiosios Tarybos, kad paverstų ją tikra laisvės tvirtove.
„Savo veiksmais jie liudijo, kad Lietuva neketina pasiduoti kruvinam terorui“, – tvirtino valstybės vadovas.
Anot jo, įspūdingi įtvirtinimai čia stovėjo ne vieną mėnesį, gindami ir drąsindami.
„Tačiau dar svarbiau, kad už jų visą laiką buvo dar galingesnė jėga – neįveikiami Lietuvos laisvės gynėjai – gyva siena, gyvosiomis barikadomis užtvėrė visas parlamento prieigas. Savo pavyzdžiu jie liudija nepalaužiamą tautos laisvės troškimą“, – sakė G. Nausėda.
Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, šiandien Nepriklausomybės aikštėje keldami Lietuvos trispalvę, pagerbiame tuos, kurie prieš 35-erius metus stojo ginti valstybės be ginklų, bet su nepalaužiama valia.
„Ši vėliava tuomet buvo ne tik simbolis. Buvo pažadas, kad Lietuva bus laisva ir pati spręs savo likimą. Sausio 13-osios naktį beginkliai žmonės stojo prieš brutalią jėgą. Jie gynė televizijos bokštą, parlamento rūmus, radiją ir televiziją. Jie gynė ne pastatus, bet gynė teisę gyventi be baimės, būti laisvais laisvoje savo žemėje“, – sakė jis.
Parlamento vadovo teigimu, dabar gyvename laikais, kai laisvė vėl išbandoma.
„Nepriklausomybė reikalauja drąsos, o valstybė gyva tol, kol ją giname. Lenkiu galvą prieš visus laisvės gynėjus. Dėkoju tiems, kurie saugo mūsų saugumą ir Lietuvos ateitį“, – teigė J. Olekas.
Antradienį Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
Sausio 13-osios naktį sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių, sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
