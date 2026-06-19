Latvija perduos Lietuvai metus truksiantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai

Anot ministerijos, renginys suburs švietimo atstovus iš Europos šalių, sveikinimo žodį tars švietimo ministrė Raminta Popovienė, nuotoliu prisijungs Europos mokyklų generalinis sekretorius Andreasas Beckmannas.
Susitikime bus apžvelgti Latvijos pasiekimai bei pristatyti būsimi Lietuvos pirmininkavimo prioritetai ir tikslai.
Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmasis kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva.
Šią misiją įgyvendins Švietimo ministerija kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus lietuvių namais.
Europos mokyklos yra ES valstybių narių valdomos švietimo įstaigos, kuriose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos 15 ES šalių, jose mokosi apie 400 lietuvių.
Europos mokyklos buvo įsteigtos tam, kad ES institucijose dirbančių darbuotojų vaikai galėtų gauti kokybišką išsilavinimą savo gimtąja kalba. Tai leidžia šiems vaikams sklandžiai tęsti mokslus ar sugrįžti į savo gimtosios šalies švietimo sistemą bet kuriuo ugdymo laikotarpiu.
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