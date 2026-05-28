Laurynas Kasčiūnas apie velionį Jevgenijų Šukliną: nuolat su šypsena, rūpinosi Visaginu

„Jis man yra mūsų olimpietis, medalininkas. Kas buvo po to, man nesvarbu. Tai buvo žmogus, kuriuo labai didžiavausi“, – ketvirtadienio vakarą BNS sakė L. Kasčiūnas.
„Labai draugiškas, visą laiką besišypsantis, tikrai šaunus kolega. Labai didelė nuoširdi užuojauta artimiesiems, pirmiausia šeimai, žiauri tragedija. Tai stiprybės ir amžiną atilsį jam. Užjaučiu ir Liberalų sąjūdžio kolegas“, – teigė parlamentaras.
Seimo liberalas, buvęs kanojininkas J. Šuklinas mirė eidamas 41 metus.
Pasak L. Kasčiūno, velionis taip pat rūpinosi parama Ukrainai, Seime atstovavo Visagino interesams.
„Daug stengėsi, kad Visaginas nebūtų užmirštas, kaip vienmandatininkui rašau jam didelį vertinimą, kaip jis stengėsi dėl savo žmonių“, – teigė L. Kasčiūnas.
Savo politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse
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