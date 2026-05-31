Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją

Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume „Shangri-La Dialogue“ Singapūre, kur viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Šis susitarimas nubrėžia gaires gynybos institucijų bendradarbiavimui saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Iniciatyvos partneriai akcentavo, kad geografiniai barjerai nėra kliūtis lanksčiai reaguoti į globalias hibridines grėsmes naujose gynybos srityse“, – teigiama pranešime.
Tarp prisidėjusių prie deklaracijos – Jungtinė Karalystė, Singapūras, Australija, Japonija, Prancūzija bei Šiaurės šalys.
Renginyje dalyvavęs R. Kaunas pabrėžė, kad šių laikų grėsmės peržengia regionų ribas, todėl tarpusavio bendradarbiavimas kovoje su agresoriumi tampa strategine būtinybe.
„Hibridinis spaudimas – balansuojant ties ginkluoto užpuolimo riba ir pasitelkiant išgalvotus pateisinimus, nėra vien Europos patiriamas iššūkis. Ta pati logika ir struktūra, pasitelkiant kitus įrankius, būdinga ir Azijos regionui. Mažesnės valstybės neturėtų būti priverstos su šiomis grėsmėmis susidurti vienos“, – pranešime cituojamas ministras.
Jis akcentavo, kad Lietuvą su Indijos-Ramiojo vandenynų partneriais sieja vadovavimasis tais pačiais principais: taisyklėmis grindžiama tvarka, suvereniteto, nepriklausomai nuo šalies dydžio, svarba, laivybos laisve, kiekvienos šalies teisė savarankiškai pasirinkti partnerius.
Pasak ministro, gynyba „visada laikosi ant dviejų polių – savo pačių pasiruošimo ir bendradarbiavimo su sąjungininkais, partneriais, bendraminčiais“.
„Turime puikius santykius su Ukraina, kartu vystome bepiločių orlaivių, elektroninės kovos priemonių technologijas. Būdamas čia, Singapūre, susitikau su gynybos srities įmonėmis, kalbėjome, kad turime kartu vystyti technologijas, kurti patikimas tiekimo grandines, stiprinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Būtent taip mažos šalys gali dalyvauti gynybos ekosistemose ir saugumo užtikrinimo procesuose. Tikiu, kad Lietuva kartu su kitomis šalimis partnerėmis gali sukurti ypatingai stiprų atgrasymo mechanizmą“, – sakė jis.
Anot KAM, forumo metu krašto apsaugos ministras dalyvavo dvišaliame susitikime su Singapūro gynybos ministru Chan Chun Singu (Čan Čun Singu).
Taip pat renginio paraštėse R. Kaunas kalbėjosi su JAV karo sekretoriumi Pete‘u Hegsethu (Pitu Hegsetu), JAV Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono vadavietės (INDOPACOM) vadovybe, Australijos gynybos ministru Richardu Marlesu (Ričardu Marlzu), Japonijos gynybos ministru Shinjiro Koizumi (Šindžiru Koidzumi), Europos šalių ministrais.
Daugiausia dėmesio, anot KAM, buvo skiriama regiono saugumo klausimams, tarp kurių – kritinės povandeninės infrastruktūros saugumas ir hibridinės grėsmės. Taip pat aptartas dvišalis bendradarbiavimas, kibernetinis saugumas, gynybos pramonės stiprinimas ir parama Ukrainai.
Vizito metu krašto apsaugos ministras R. Kaunas pakvietė Singapūro gynybos pramonės įmonės „ST Engineering“ vystomos pažangios antidroninės sistemos testavimus vykdyti Lietuvoje.
„Shangri-La Dialogue“ – aukščiausiojo lygio renginys, suburiantis gynybos ministrus bei saugumo ekspertus iš Indijos-Ramiojo vandenyno, Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir kitų pasaulio regionų, pasaulinėms saugumo tendencijoms ir iššūkiams aptarti.
Lietuva stiprina bendradarbiavimą su Indijos-Ramiojo vandenynų regiono partneriais. Praėjusiais metais buvo parengta bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje strategija. Šiai krypčiai Lietuva planuoja daugiau dėmesio skirti ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu, 2027 metais perėmusi pirmininkavimą ES Tarybai.
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