Lietuvą pasiekė galinga sniego banga: gatvėse – avarijų bumas

Alytaus gyventojai trečiadienio rytą sutiko tikroje žiemoje – miestas pabalo, kiemai užsnigti, automobilius teko atkasinėti. Tačiau kartu su eismu prasidėjo ir nelaimės: avarijos ritosi viena po kitos. Gyventojų kadrai fiksavo chaotišką rytą, o įdienojus incidentų tik daugėjo. Per trečiadienio naktį ir popietę apskrityje užregistruota 20 avarijų, viena moteris paguldyta į ligoninę. Kelininkai pripažįsta – Alytus trečiadienį buvo didžiausias iššūkis.
„Snygis, šlapdriba, apdraba, slidumai – viskas prasidėjo anksti ryte, nuo 5 valandos ryto Alytaus, Vilniaus apskrityje, pietryčių Lietuvoje“, – šnekėjo „Kelių priežiūros“ komunikacijos vadovas Rimantas Zagrebajev.
Anot policijos, dauguma avarijų – techniniai incidentai: automobiliai slydo nuo kelio, trenkėsi į atitvarus ar stulpus. Vis dėlto fiksuota ir rimtesnių įvykių.
„Susidūrė du automobiliai, vienas iš jų – vilkikas. Turėjome neeilinį įvykį, kai dujų balionus vežęs automobilis, nepasirinkęs saugaus greičio, nesuvaldė mašinos, pakibo ant šalikelės griovyje“, – kalbėjo Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
Sostinėje trečiadienio rytas irgi įtemptas: nuo vidurnakčio iki vidurdienio užfiksuota per 40 avarijų, per 10 žmonių nukentėjo. Tuo metu Kaune – visiškai kitoks vaizdas: per dieną iškrito vos kelios snaigės.
„Nusukau į darbą be kamščių, jokių įvykių, viskas normaliai“, – teigė pašnekovas.
„Nebaisu, reikia pasiruošti, ir nebaisu“, – sakė vyras.
Varėnoje, Marijampolėje, Kalvarijoje sniego irgi yra, tačiau ten buvo daugiau džiaugsmo nei problemų. Štai Vilkaviškyje viduryje sankryžos, kur daugiausia sniego, žmonės darė sniego angelus. Visgi buvo ir pabūgusių grėsmingai skambėjusių prognozių, kad drėbtels daug sniego, ir kai kas nusprendė geriau mašinas palikti garažuose.
„Su savo transportu nevažiavome – autobusu“, – pasakojo moteris.
Kelininkai sako, kad iš visų Lietuvoje esančių 350 barstytuvų trečiadienį dirbo beveik 100.
„Slidumą mažinančios medžiagos barstomos, sniego valymas, prevenciniai purškimai viadukuose, miškingose vietovėse. Išvažiavo barstytuvai į kelius žemesnio priežiūros lygio“, – nurodė „Kelių priežiūros“ komunikacijos vadovas.
Bene grėsmingiausiai išvakarėse skambėjo prognozės, jog vienu metu iškris 15 centimetrų sniego.
„15 centimetrų dar nefiksuojame, bet jeigu snygis tęsis, tikėtina, kad šįvakar vienur ar kitur fiksuosime“, – trečiadienį pabrėžė R. Zagrebajev.
Kone kiekvieną žiemą pasigirsta kalbų, kad kelininkai per retai ir per vėlai išvažiuoja į kelius. Dabar sukurtas interaktyvus viešas žemėlapis, kuriame galima matyti realiu laiku dirbančius barstytuvus.
Kelininkai stebi ir kitą žemėlapį – jame matyti artėjantys orų pokyčiai. Prognozuojama, kad trečiadienio vakarą sniegas pasieks Vidurio ir Šiaurės Lietuvą.
Sinoptikai įspėja: pietiniuose rajonuose laukiama šlapdribos, lietaus ir lijundros, eismo sąlygos bus pavojingos. Vis dažniau minima ir apdraba – šiuo metu itin rizikingas reiškinys.
„Apdraba – tai kai šlapias sniegas prilimpa prie laidų, medžių. Tame ir problema: lūžta šakos, nusitraukia laidai nuo didelio svorio sniego“, – šnekėjo sinoptikas Jan Vaitkevič.
Visgi snygis ilgai nesitęs. Sudėtingiausia bus ketvirtadienio naktis ir pats ketvirtadienis, o savaitės gale sniegas išnyks.
