Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti

Demonstracijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne (Šeli Hugler Livnė), prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė, krašto apsaugos sistemos atstovai.
Pasak J. Taminsko, demonstracija surengta Telecentro valdomoje Juragių retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse, nes ši įmonė turi tinkamą infrastruktūrą montuoti įrangai, galinčiai aptikti, sekti bepiločius orlaivius ir šiuos duomenis perduoti Karinėms oro pajėgoms.
„Tų gamintojų yra daug, įmonių yra daug. Šiandien pademonstruota viena iš įmonių, viena iš galimybių, tačiau pagrindas būtent ir yra Telecentro infrastruktūra, kuri gali būti naudojama mūsų krašto gynybai“, – žurnalistams sakė J. Taminskas.
Jo teigimu, antradienį Juragiuose pademonstruotos sistemos įsigijimo galimybes vertins ir sprendimą priims Krašto apsaugos ministerija.
„Mes sudarėme sąlygas savo infrastruktūrą panaudoti šiai įrangai, parodėme, kad Susisiekimo ministerija irgi nori, gali, geba ir dedame pastangas, kad Lietuva būtų saugesnė“, – teigė J. Taminskas.
Seimo pirmininkas J. Olekas sakė, kad po demonstracijos kariuomenė turės atlikti išsamią analizę, kiek galėtų būtų įsigyjama tokių sistemų ir kur jas pastatyti.
„Jos (sistemos – BNS) neapima visos erdvės, joms reikalingi tam tikri atstumai papildomi, galbūt ne tik Telecentro bokštai, bet kai kuriais atvejais ir kiti objektai, ant kurių būtų galima montuoti. Ir tada pasverti naudą ir kainą tokio įrengimo“, – žurnalistams sakė J. Olekas.
„Izraelio kompanija siūlo, matyt, kad kažką galėtų pasiūlyti ukrainiečiai, kurie šiuo metu naudoja būtent tokią daugiasluoksnę stebėjimo sistemą. Man atrodo, kad tai yra svarbi, gera galimybė“, – pridėjo parlamento vadovas.
Jo manymu, pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo bus svarstomi „artimiausioje ateityje“ ir sprendimai priimami Valstybės gynimo taryboje.
Demonstracijos metu buvo pristatyta stebėjimo sistema, sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant „Shahed“ tipo dronus.
Detekcijos sistemos elementai buvo įrengti ant Telecentro valdomų bokštų, siekiant parodyti jų pranašumą pasyvių sensorių ir radarų gebėjimui aptikti ir atpažinti dronus, kitus skraidančius objektus, įskaitant meteorologinius balionus.
Testo metu pratybų zonoje Kauno rajone, imituojant realias dronų atakos sąlygas, buvo leidžiami penkių tipų dronai, kurie skrido įvairiais maršrutais, įvairiu greičiu ir įvairiame aukštyje nuo kelių šimtų metrų iki kilometro.
Buvęs krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, šiuo metu atstovaujantis gynybos pramonei, teigė, kad pristatytos sistemos kaina „yra milijonų klausimas“, priklausomai nuo jos diegimo apimties.
„Šiandien demonstravome, kad sistema gali būti daugiapakopė. Tai reiškia, nebūtina visur sudėlioti brangių radarų, galime dėlioti akustinius, žvalgybinius sensorius, kurie iš anksto geba atpažinti, koks tai yra objektas, ir perduoti signalą. (...) Ši sistema gali būti protinga kainos ir kokybės atžvilgiu“, – teigė jis.
„Tai yra aukščiausio lygio karinė technologija, kuri kainuoja tiek, kad yra verta apsaugoti žmonių gyvybes. Man atrodo, čia ne apie kainą eina šneka, o apie mūsų apsisprendimą saugoti ne tik kritinę infrastruktūrą, kariuomenę, bet ir mūsų piliečius“, – pažymėjo E. Kerza.
Pasak Telecentro vadovo Remigijaus Šerio, įmonė teste dalyvavo kaip fizinės infrastruktūros operatorius, valdantis aukščiausių bokštų tinklą Lietuvoje.
„Mes taip pat valdome pajėgų duomenų perdavimo tinklą, kas labai svarbu integruojant detekcijos sistemą su kitomis valdymo sistemomis. Mūsų infrastruktūra aprūpinta rezervinio maitinimo pajėgumais, kas itin padidina jos atsparumą įvairioms krizinėms situacijoms šalyje“, – nurodė R. Šerys.
Demonstracija surengta po dviejų Lietuvos oro erdvės pažeidimų galimai koviniais dronais praėjusią savaitę ir pastarųjų mėnesių oro uostų darbo stabdymų dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų skrydžių iš Baltarusijos.
Nauja bepiločių orlaivių aptikimo sistema antradienį buvo rodoma ir Palangos oro uoste.
Telecentras yra valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir duomenų centrų paslaugas.
(be temos)
(be temos)