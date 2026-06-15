Lietuviškas šarvuotis niekam nereikalingas? Gamintojai prabilo apie užvertas duris

Veikiančio šarvuočio prototipas, deja, tebėra vienintelis. Per beveik metus esą taip ir nesulaukė užsakomo dvynio.
„Pagal standartines procedūras užpildėme paraišką, pristatėme transporto priemonę, rašėme laiškus ir Lietuvos kariuomenei, ir krašto apsaugos ministrui bei buvusiai ministrei“, – pasakojo „Aurida Engineering Company“ vadovas Mantas Klupšas.
„Kad šiuo metu keturių ant keturių transporto priemonių nereikia, nes jie įsigijo konkurentų produkciją, bet daugiau jokių kitų naujienų negirdėjome. Išgirdome, kad pasirinko kaimyninės valstybės tiekėjus. Nors nebuvo jokio viešo konkurso ar paskelbtų viešųjų pirkimų, kad galėtume juose dalyvauti“, – neslėpė M. Klupšas.
„Perkame tūkstantį šarvuočių iš Suomijos, kai turime čia. Jei bus karas, tikrai tų šarvuočių negausime. Maisto rezervą planuojame, bet įrangos neplanuojame“, – kalbėjo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas.
Bendrovė jau suplanavusi gaminti pirmuosius pavyzdžius ir Lietuvos pageidaujamo šarvuočių modelio.
„Lietuvoje, turėdami tokį potencialą, turėtume sudaryti visas sąlygas ir skatinti ar net finansuoti tam tikrus projektus. Yra ne vien šitas šarvuotis, ką jie galėtų pagaminti“, – aiškino S. Gailiūnas.
Tiesa, krašto apsaugos ministras neigia, kad vietinei karo pramonei užvertos durys.
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„Yra pas mus vieno langelio principas, kuriame visi gamintojai gali teikti savo siūlymus. Tačiau Lietuvos kariuomenei reikia išbandytų, o ne prototipų“, – komentavo Robertas Kaunas.
Tiesa, kyla klausimas, kaip prototipus išbandyti, jei nėra intereso. Neįskaitant dalyvavimo su šarvuočiu parodose, šauliai panevėžiečių mašinos paprašė pratyboms.
„Jei mes matome, kad prototipas turi potencialą, yra atskiras takelis darbui su potencialia įmone. Tačiau tai nereiškia, kad mes pirksime prototipus, todėl stengiamės rinktis patikimą, veikiantį ir kare išbandytą sprendimą, ką šiuo metu ir esame įgyvendinę“, – teisinosi ministras.
Gaminant pirmąjį panevėžietišką šarvuotį, net 80 proc. apdirbimo ir surinkimo darbų buvo atlikta Panevėžyje.
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(be temos)
(be temos)