Lietuvoje viešintis NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas akcentavo oro policijos misijos svarbą

Kaip ketvirtadienį pranešė kariuomenė, vizito metu jis susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru, lankėsi Šiaulių aviacijos bazėje, kur delegacijai pristatyta NATO oro policijos misija Baltijos šalyse, Lietuvos karinių oro pajėgų veikla bei regioninio oro gynybos ir atgrasymo situacija.
„Susitikimuose aptariama NATO rytinio flango saugumo situacija, Aljanso gynybos planų įgyvendinimas, oro gynybos stiprinimas, regioninis karinis bendradarbiavimas bei NATO pajėgų pasirengimas reaguoti į saugumo iššūkius regione. Vizito metu akcentuojama NATO oro policijos misijos svarba Baltijos šalių saugumui ir sąjungininkų buvimo regione reikšmė“, – rašoma kariuomenės pranešime.
J. Stringeris eina NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojo pareigas ir yra atsakingas už NATO operacijoms reikalingų pajėgų generavimą bei sąjungininkų karinių pajėgumų koordinavimą Europoje.
Jis taip pat koordinuoja NATO ir Europos Sąjungos karinį bendradarbiavimą bei sąveikumą, užtikrinant bendrą veikimą sprendžiant saugumo iššūkius regione. Pagal „Berlin Plus“ susitarimus DSACEUR taip pat gali eiti Europos Sąjungos vadovaujamų operacijų operacijos vado pareigas.
„Vertinant dabartinę situaciją regione ir pastaruosius oro erdvės incidentus, NATO indėlis į Baltijos šalių saugumą yra itin svarbus. Matome, kad NATO oro policijos misija veikia ir reaguoja operatyviai, tačiau lygiai taip pat svarbu toliau stiprinti bendrą Aljanso oro gynybos architektūrą, integraciją bei gebėjimą veikti kartu“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.
J. Stingeris Lietuvoje vieši pastaruoju metu padaugėjus oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybėse.
Kaip rašė BNS, dėl galimos drono grėsmės praėjusią savaitę dalyje Lietuvos du kartus skelbtas oro pavojus, NATO oro policijos naikintuvai ieškojo bepiločių orlaivių, o Estijoje vieną jų numušė.
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