 Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas „Kaitri ugnis 2026“

Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas „Kaitri ugnis 2026“

2026-06-01 10:21
BNS inf.

Marijampolėje, Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione, pirmadienį prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos „Kaitri ugnis 2026“.

<span>Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas „Kaitri ugnis 2026“</span>
Lietuvos kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas „Kaitri ugnis 2026“ / T. Biliūno / BNS nuotr.

Pratybų metu virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis.

Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui – visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami.

Pratybose dalyvaus 16 komandų iš įvairių Lietuvos kariuomenės vienetų bei Lietuvos šaulių sąjungos.

Pratybos vyks iki birželio 4 dienos.

Šiame straipsnyje:
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Kaitri ugnis 2026
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