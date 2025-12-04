Lietuvos oro erdvės uždarymas pasienyje su Baltarusija pratęsiamas

„Draudžiamosios zonos galiojimas oro erdvės skrydžiams pasienio su Baltarusija dalyje yra pratęstas iki 2026 metų vasario 1 dienos“, – BNS ketvirtadienį nurodė kariuomenė.
Oro erdvė uždaryta rugpjūčio 12 dieną. Anksčiau planuota, kad toks ribojimas tęsis iki gruodžio.
Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija, dalis oro erdvės pasienyje uždaryta atsižvelgiant į saugumo situaciją ir galimas grėsmes visuomenei, ypač dėl rizikos civilinei aviacijai, kylančios iš oro erdvės dronais pažeidimų.
Kaip anksčiau BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija, oro erdvės uždarymas tęsiamas, kol pavyks suderinti naujame įstatyminiame reguliavime kariuomenės vadui numatytą leidimą uždaryti reikalingas zonas.
Rugsėjo pabaigoje Seimas įstatymų pakeitimais leido kariuomenei greičiau ir paprasčiau neutralizuoti dronus, keliančius grėsmę Lietuvos oro erdvei, taip pat esant poreikiui – kreiptis į eismo paslaugų teikėją dėl nedelsiamo skrydžių tam tikrose zonose ribojimo.
Spalio viduryje susisiekimo ministras Juras Taminskas nustatė 26 ribojamas zonas oro erdvėje virš visos Lietuvos teritorijos.
Zonos gali būti aktyvuojamos prireikus skubiai panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius, pažeidusius Lietuvos oro erdvę.
Nustatytas ribojamųjų zonų tinklas turi horizontalius – koordinatėmis – ir vertikalius – skrydžių lygiais – išmatavimus. Kilus grėsmei, konkrečią tinkle esančią ribojamąją zoną aktyvuos oro eismo paslaugų teikėjas „Oro navigacija“ kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens prašymu.
Anot ministerijos, orlaivių pilotai, esantys ribojamoje zonoje, apie grėsmę būtų informuojami ne vėliau kaip prieš dešimt minučių iki ribojamosios zonos aktyvavimo, kad galėtų iš jos pasitraukti.
Tam, kad orlaiviai būtų tinkamai informuojami apie aktyvuojamas ribojamąsias zonas, jie privalės turėti autoatsakiklius ir radijo ryšį.
Iki tol galiojęs reguliavimas leido panaudoti karinę jėgą tik išimtiniais atvejais – kai orlaivis įskrenda į draudžiamąją zoną ir kelia realų pavojų svarbiems valstybės objektams.
Minėtos pataisos parengtos atsižvelgiant į šios vasaros įvykius, kai į Lietuvą įskrido du rusiški dronai „Gerbera“, vienas jų turėjo sprogmenų.
