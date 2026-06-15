Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia sureagavo į Kyjivo Pečorų lauros gaisrą: rengs ypatingąsias pamaldas

„Kyjivo Pečorų Laura yra viena didžiausių stačiatikių pasaulio šventovių ir išskirtinis krikščioniškosios kultūros paminklas, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šios šventovės apgadinimas sukelia skausmą kiekvienam stačiatikiui, nepriklausomai nuo gyvenamosios šalies, tautybės ar bažnytinės jurisdikcijos“, – teigiama Stačiatikių Bažnyčios pranešime žiniasklaidai.
„Rytoj, birželio 16 d., dėl šių tragiškų įvykių visose Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios parapijų šventovėse bus aukojamos ypatingos intencinės pamaldos su karštais maldavimais už karo pabaigą, už visus nukentėjusius bei tragiškai žuvusius žmones“, – priduriama pranešime.
Informuojama, kad Lietuvos Stačiatikių bažnyčia ragina Rusiją sustabdyti miestų apšaudymus, nutraukti karo veiksmus bei pradėti taikos derybas.
„Lietuvos Stačiatikių Bažnyčia nuo pirmųjų karo dienų ryžtingai pasmerkė šį karą. Mūsų antikarinė pozicija buvo išreikšta visais bažnytinio gyvenimo lygmenimis – hierarchų, dvasininkų, tikinčiųjų ir Visuotinio susirinkimo“, – sakoma išplatintame pranešime.
Kaip skelbta, per Rusijos oro ataką prieš Ukrainos sostinę gaisras kilo Kyjivo Pečorų lauros vienuolyne. Pirmadienį ten apsilankė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Vyriausybės nariai. V. Zelenskis patikino, kad per Rusijos smūgį apgadinti objektai bus atkurti.
„Mes padarysime viską. Tada ekspertai atliks vertinimą. Kultūros ministrė yra čia. Bus atlikti reikiami veiksmai ir ekspertų vertinimai; atkursime viską“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Tuo metu Rusija neigia, jog taikėsi į minėtą Kyjivo katedrą, ir tvirtino neva į šį UNESCO saugomą objektą pataikė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gamybos oro gynybos raketa „Patriot“.
Nušalinti už kritiką Maskvos patriarchui Kirilui
ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai (Maskvos patriarchatui) priklausantys lietuviai dvasininkai Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus, Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila ir Georgijus Ananjevas sulaukė vadovybės nemalonės.
Šie kunigai 2022 m. vasarą buvo pašalinti iš kunigų luomo Maskvos patriarchato sprendimu už tai, kad kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą, kuris palaikė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Visgi Lietuvos stačiatikių bažnyčia tuomet teigė, kad kunigai griežtų sprendimų susilaukė dėl priesaikos sulaužymo, melagingų pranešimų ir t. t.
Tai buvo pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai ortodoksų dvasininkai susilaukė tokių nuobaudų.
Kiek vėliau, 2024 m. pradžioje, Lietuvoje nuspręsta atkurti Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Stačiatikių Bažnyčią.
Be kita ko, Lietuvos žvalgybos tarnybų Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime įspėjama, kad Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos išlieka priklausomos nuo Maskvos patriarchato nepriklausomai nuo jų pačių siekio tapti savarankiškomis.
Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos vertinimu, naudodamasis šiomis vyskupijomis Kremlius skleidžia savo ideologiją ir taip stiprina įtaką užsienio valstybėse.
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