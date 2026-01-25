Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos prezidentai dalyvauja Vilniaus arkikatedroje laikomose mišiose

Su trijų šalių vadovais atitinkamai taip pat atvyko ir pirmosios ponios Diana Nausėdienė, Olena Zelenska ir Marta Nawrocka.
Mišiose taip pat dalyvauja ir premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, profesorius Vytautas Landsbergis, Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, įvairių šalių ambasadoriai.
Po mišių Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos lyderiai vyks į Senųjų Rasų kapinių koplyčią, kur vyks 1863–1864 m. sukilimo pagerbimo ceremonija.
Vakare taip pat suplanuota trijų valstybių prezidentų spaudos konferencija.
Kaip skelbta, sekmadienį į Prezidentūrą atvyko Lenkijos prezidentas K. Nawrockis su žmona Marta Nawrocka, juos pasitiko Lietuvos vadovas G. Nausėda ir pirmoji ponia D. Nausėdienė.
Senųjų Rasų kapinėse yra palaidoti sukilimo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Konstantinas Kalinauskas, taip pat 18 sukilimo dalyvių, kurių palaikai 2017 metais buvo rasti Gedimino kalne.
Kiek anksčiau prezidento kanceliarija pranešė, kad G. Nausėda paminėti 1863–1864 metų sukilimą prieš Rusijos okupacinę valdžią į Vilnių pakvietė ir „broliškų regiono valstybių vadovus“.
2023 m. Seimas paskelbė Sausio 22-ąją – 1863–1864 m. sukilimo prieš Rusijos okupacinę valdžią pradžios dieną – atmintina data.
ELTA primena, kad šeštadienį prezidentas G. Nausėda su pirmąja ponia D. Nausėdiene lankėsi Varšuvoje, kur susitiko su Lenkijos prezidentu K. Nawrockiu bei jo žmona M. Nawrocka.
Abiejų valstybių vadovai dalyvavo 163-ųjų Sausio sukilimo metinių renginiuose, taip pat Markų mieste iškilmingos ceremonijos metu pristatė Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirtą memorialinę kompoziciją.