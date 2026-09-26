Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė: inicijuos tyrimą dėl nusikaltimų prieš nepilnamečius

Kaip pranešė organizacija, dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
„Puikiai suvokdami savo kaip ganytojų atsakomybę, vyskupai svarstė, kaip padėti nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius aukoms, stiprinti tokių nusikaltimų prevenciją ir ieškoti papildomų būdų, kaip kurti saugią aplinką bažnyčioje“, – teigiama pranešime.
„Prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Siekiant šio tikslo, būtina išsiaiškinti, kiek praeityje – nuo 1990 metų kovo 11 dienos – būta tokių nusikaltimų“, – rašoma jame.
Prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija.
Kaip rašė BNS, rugsėjį teismai atvėrė dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, susijusių su vaikais.
Kunigas T. Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, byloje fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų vertimo vartoti alkoholį iki seksualinio prievartavimo. Įtariama, kad nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 iki 2025 metų. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje kunigas Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Po šiems kunigams pareikštų kaltinimų Lietuvoje vėl imta aktyviau diskutuoti apie viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimą, idėjai žalią šviesą dega ir Seimas.
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