LRT taryba sausį spręs dėl atsistatydinimo

„Atsižvelgdama į žurnalistų reikalavimus, LRT taryba pasitarusi nusprendė į sausio 20 dienos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl atsistatydinimo“, – BNS sakė M. Jurkynas.
Nepasitikėjimą LRT taryba antradienį pareiškė apie du trečdaliai įstaigos darbuotojų.
Įstatymas numato, kad atsistatydinus LRT tarybai automatiškai pareigas palieka ir organizacijos generalinis direktorius bei jo pavaduotojas.
Sprendimą atsistatydinti visiems kartu antradienį pasiūlė ir dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
BNS rašė, kad įtampa dėl transliuotojo vadovybės ateities sukilo Seimui skubos tvarka svarstant LRT įstatymo pataisas, numatančias lengvesnę įstaigos generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Siūloma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tiek LRT administracija, tiek dalis žiniasklaidos bendruomenės teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos tęsiamos ir šią savaitę.
LRT taryba yra aukščiausias įstaigos valdymo organas, susidedantis iš 12 narių. Tarybos narius skiria Seimas, prezidentas ir keturios visuomeninės organizacijos.
