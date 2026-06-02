LRT vadovė tikisi skundo Konstituciniam Teismui

„Viso proceso metu LRT, jos žurnalistai, darbuotojai ir vadovai buvo šmeižiami žemaitaičių, o ir tų pačių socdemų, LRT įvaizdžiui padaryta didžiulė žala. Tikiuosi, ir ši nauja redakcija bus apskųsta Konstituciniam Teismui“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbė LRT vadovė.
Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančiu griozdu, kuris mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkst. eurų.
„Valdantieji pagimdė griozdą, kažkokį valdysenos Frankenšteiną, mokesčių mokėtojams per metus papildomai atsieisiantį po 300 tūkst. eurų, apsunkinantį ir sulėtinantį sprendimų priėmimą. LRT institucinis nepriklausomumas yra susilpnintas, valdymas visiškai subiurokratintas. Kaip LRT funkcionuos šitaip sujaukus jos valdyseną, apskritai neaišku. Taryba nedepolitizuota“, – sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Valdantieji pagimdė griozdą, kažkokį valdysenos Frankenšteiną, mokesčių mokėtojams per metus papildomai atsieisiantį po 300 tūkst. eurų, apsunkinantį ir sulėtinantį sprendimų priėmimą.
LRT vadovė akcentavo, kad valdantieji ignoravo beveik visas Specialiųjų tyrimų tarnybos, Venecijos komisijos ir ekspertų pastabas, paliko įšaldytą LRT finansavimą.
„Nepaisant to, kad iš jos (naujos įstatymo redakcijos – BNS) buvo pašalinta grėsmę keliančių dalykų, tačiau galiu drąsiai teigti – naujasis LRT įstatymas daug prastesnis už dabartinį“, – tvirtino M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Ji taip pat melu vadino Seimo pirmininko Juozo Oleko teiginius, kad pataisos leis aiškiau reguliuoti LRT, pabrėždama, jog pakeitimais maskuojami ketinimai „užvaldyti visuomeninį transliuotoją“.
LRT vadovė dėkojo žurnalistams, protestų organizatoriams ir dalyviams, kad šie „nenorėjo gyventi kaip Vengrijoje ir Slovakijoje“.
Taip transliuotojo vadovė kalbėjo po to, kai Seimas patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kuriuo įsteigiama valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos.
Priimant pataisas valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlytų įstatymo nuostatų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė LRT direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką.
Šią nuostatą kritikavo Venecijos komisija, akcentuodama, kad pataisos, keičiančios nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką, gali būti taikomos tik būsimiems vadovams.
Iš viso projektui buvo registruota apie 200 Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo Teisės departamento pastabų. LRT įstatymo pataisų svarstymas sulaukė dalies žurnalistų ir visuomenės protestų.
B. Davidonytė įvardijo, ko tikisi
Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė viliasi, kad dėl antradienį Seimo priimtų LRT įstatymo pataisų opozicija kreipsis į KT.
Kartu B. Davidonytė teigė pirmiausia norinti padėkoti protestuose prieš LRT įstatymo pataisas dalyvavusiems žmonėms, nes pavyko pasiekti, kad didžioji dalis prieštaringų nuostatų būtų pašalintos iš projekto. Apie naujus protestus šiuo metu asociacijos vadovė nekalba.
„Pirminė mano reakcija yra padėka visiems tiems žmonėms, kurie buvo bent viename iš šešių protestų už laisvą žodį. (...) Tos nuostatos, dėl kurių mes protestavome, kurios buvo labiausiai kritikuotinos laisvo žodžio kontekste, jos buvo pašalintos iš įstatymo projekto“, – antradienį Eltai komentavo B. Davidonytė.
„Manau, kad tai tikrai lėmė nepavargimas ir parodymas, kad pilietinei visuomenei tikrai rūpi“, – pridūrė ji.
Visgi, kaip pažymėjo B. Davidonytė, įstatymas nėra tobulas, nes liko keli akcentai, pvz., neįgyvendinta Venecijos komisijos rekomendacija taikyti naująją tvarką kitos kadencijos LRT vadovui. Taip pat klausimų jai kelia ir biurokratijos išplėtimas LRT.
„Bet man atrodo, čia tokie klausimai, kuriuos dar bus galima pataisyti ateityje. Ir opozicija šiandien užsiminė, kad bus kreipimasis į KT būtent dėl įstatymo kūrimo vienam asmeniui. Tai tikimės, kad opozicija tą ir padarys, nes čia ir buvo ekspertų daugiausiai pateikta rekomendacija, vienintelė, kurios Seimas neįgyvendino“, – pažymėjo B. Davidonytė.
Paklausta, ar žadama organizuoti naujus protestus, Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė teigė, jog kol kas situacija bus stebima, laukiama, ar bus kreipimasis į KT.
„Ir, matyt, tuos kitus įvairius neatitikimus (...) teks jau taisyti ateities kadencijoms, koalicijoms, nes dauguma įstatymo nuostatų įsigalios 2028 m. Tai, matyt, bus ateities koalicijų našta tą įstatymą sutvarkyti iki galo“, – akcentavo ji.
Žada tartis, ar kreiptis į prezidentą
Paklausus, ar ketinama kreiptis į prezidentą, kuris teisiškai gali vetuoti Seimo priimtą įstatymą, B. Davidonytė pabrėžė, jog pagrindų, dėl ko šalies vadovas galėtų imtis tokio sprendimo, yra, tačiau bendruomenė šiuo klausimu tarsis tarpusavyje.
„Vėlgi, prezidentas vetuodamas gali pateikti tam tikrus pasiūlymus, į kuriuos Seimas galėtų atsižvelgti tobulindamas tą įstatymą“, – kalbėjo ji.
„Bet kadangi Prezidentūra labai neaktyviai dalyvavo... Tiesą sakant, aš pati dalyvavau gyvai 11 Kultūros komiteto posėdžių per pastaruosius metus, tai nei viename iš jų nebuvo nei prezidento atstovų, nei patarėjų. Tai sunku tikėtis, kokia bus prezidento reakcija, nes iki šiol Prezidentūra visiškai nedalyvavo šito klausimo svarstymuose“, – akcentavo asociacijos vadovė.
Mano, kad LRT direktorių atleisti bus sudėtingiau
B. Davidonytė taip pat pastebėjo, kad pagal naująjį įstatymą atleisti visuomeninio transliuotojo direktorių gali būti ir sudėtingiau.
Pagal parlamento priimtą įstatymą, LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
„Nežinau, ar valdantieji tą iki galo supranta, nes atleidimo pagrindai yra nustatyti, kad iš principo be kažkokių svarių priežasčių atleisti direktorių nebebus galima, kaip norėjo „Nemuno aušra“ ar socialdemokratai gruodžio mėnesį“, – teigė B. Davidonytė.
„Tai yra tokie pakankamai objektyvūs kriterijai. Tai tas direktoriaus atleidimas nebus toks paprastas. Jeigu Taryba norės jį įgyvendinti, jie turės turėti svarią priežastį, kodėl atleidžiamas direktorius – ne tiesiog paėmiau sugalvojau ir atleidau, ne tiesiog nepasitikėjimo pagrindu, o dėl kažkokio rimto pažeidimo“, – akcentavo ji.
Žurnalistų profesionalų asociacija: akivaizdu, kad šį įstatymą teks taisyti ateityje
Savo ruožtu pati Žurnalistų profesionalų asociacija „Facebook“ taip pat išreiškė padėkas visiems, kurie dalyvavo protestuose ir pažymi, jog mitingai ir nulėmė itin kritikuotinų nuostatų išbraukimą iš pataisų projekto.
„Šiandien priimtame LRT įstatyme neliko nuostatų, kurios buvo pavojingiausios laisvam žodžiui ir visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui. Iš įstatymo buvo pašalintos nuostatos, dėl kurių vyko protestai: nebus ribojamas išorės žurnalistų dalyvavimas LRT turinyje, politikų deleguojama LRT taryba nespręs dėl turinio ir redakcinės politikos, kol kas jokios sutarties su Vyriausybe LRT pasirašinėti neturės, o LRT direktoriaus negalės būti atleistas dėl bet ko, vos tik tarybai to panorėjus ir dar maža balsų dauguma“, – akcentavo asociacija socialiniame tinkle.
Organizacija citavo ir „aušrietį“ Artūrą Skardžių, kuris Seime teigė: „Ko mes tikėjomės, deja, tos nuostatos liko kažkur paraštėse“.
Vis dėlto, asociacija pažymėjo, jog įstatymas nėra tobulas – nors pataisos, jų teigimu, nebekelia tokios grėsmės laisvam žodžiui, tam tikri niuansai išlieka kritikuotini.
„O štai Venecijos komisijos rekomendaciją, kad bet kokie įstatymo pokyčiai turi įsigalioti tik ateities direktoriams, valdantieji tiesiog sąmoningai atmetė daugybę kartų ir jos įgyvendinti nesutiko. Tikimės, kad dėl to opozicija kreiptis į KT, nes šią nuostatą kaip galimai prieštaraujančią Konstitucijai dėl įstatymų kūrimo vienam asmeniui sukritikavo aibė ekspertų, taip pat ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)“, – rašė asociacija.
„Akivaizdu, kad šį įstatymą teks taisyti ateityje. Greičiausiai ši našta atiteks jau ateities koalicijoms, nes iš šios po pastarųjų pusės metų tikėtis bet kokių pozityvių pokyčių būtų naivu. Bet šiandien jūsų dėka nuo laisvą žodį labiausiai ribojančių pataisų valdantieji buvo priversti atsitraukti bent jau kol kas. Tai – didžiulis jūsų visų nuopelnas“, – akcentuojama organizacijos įraše.
Prezidentas sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų priims susipažinęs su jų turiniu
Sprendimą, pasirašyti ar vetuoti antradienį Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinęs su dokumento turiniu.
Tai Eltai patvirtino prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
(be temos)