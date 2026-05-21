LSDP lyderis: dronų pavojaus incidentai atskleidė spragas, kurios turi būti ištaisytos

„Dėkoju institucijoms, kariuomenei, pareigūnams, savivaldybėms ir visiems žmonėms, kurie tiek vakar, tiek šiandien elgėsi atsakingai. Tačiau kartu labai aiškiai sakau: spragos, kurios išryškėjo, negali būti nurašytos kaip techniniai nesklandumai. Jos turi būti ištaisytos“, – ketvirtadienį „Facebook“ paskyroje rašė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Utenos apskrityje ketvirtadienį kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus.
Dėl galimų oro atakų grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas, bet tuo metu sutriko LT72 programėlė, dalis priedangų buvo užrakintos, nenaudotos perspėjimo sirenos.
Anot socialdemokratų lyderio, visos problemos matomos ir vertinamos rimtai.
„Valstybė privalo veikti taip, kad žmogus ekstremalios situacijos metu negalvotų, kur skambinti, ką spausti, kur bėgti ir ar durys bus atrakintos. Sistema turi būti aiški, greita ir patikima“, – teigė jis.
M. Sinkevičius pabrėžė, jog perspėjimo sirenos nebuvo įjungtos dėl karinių oro pajėgų priimto sprendimo, tačiau dėl to bus atlikti perspėjimo tvarkos pakeitimai, kad oro pavojaus atveju sirenų aktyvavimas būtų aiškiai numatytas ir privalomas.
„Tokiose situacijose žmonės turi būti perspėjami visais įmanomais kanalais – ne tik telefonu, bet ir sirenomis. Tai yra daugiasluoksnis informavimas“, – pabrėžė LSDP pirmininkas.
M. Sinkevičius patikino, jog jau svarstomi Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai dėl greitesnio perspėjimo, taip pat priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti atsakingus asmenis, kurie užtikrintų priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti.
Be kita ko, anot socdemų lyderio, priedangų tinklas plečiamas bei modernizuojamas, Vidaus reikalų ministerija aiškinasi situaciją ir ieško techninių sprendimų, kaip užtikrinti, kad tokios sistemos kaip LT72 veiktų patikimai.
„Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 6,6 tūkst. priedangų, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių. Joms atnaujinti savivaldybėms skiriamos dešimtys milijonų eurų, tačiau akivaizdu, kad vien skaičių nepakanka – svarbiausia, kad pavojaus metu priedangos būtų realiai pasiekiamos“, – rašė M. Sinkevičius.
Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
Autorė Ieva Martinkutė
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