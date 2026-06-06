LSDP lyderis neatmeta galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru

„Jeigu iš tikrųjų kolega bendrapavardis Virginijus Sinkevičius ryžtųsi grįžti iš patogaus darbo ir gerai apmokamo darbo Briuselyje, aš manau, kad tokia galimybė tikrai yra“, – šeštadienį LRT televizijai sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar V. Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru.
Politikas tikino, kad šeštadienį Vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptartas.
„Jeigu tam tikri pokyčiai bus reikalingi kabineto sudėtyje, kabineto vadovo, mes juos priimsime ir tai yra socialdemokratų atsakomybė. Bet tas klausimas šiandien nebuvo svarstytas“, – sakė jis.
„Kol kas nei apie Kęstutį Budrį, nei apie kitus kabineto narius jokių diskusijų nevyksta“, – kalbėjo LSDP lyderis.
M. Sinkevičius teigė, kad dabartinis užsienio reikalų ministras K. Budrys turi tęsti darbus, tačiau pridūrė, kad jo vietą ateityje gali užimti kitas žmogus.
„Aš manau, kad (užsienio reikalų – BNS) ministras turi tęsti darbą. Jis turi tuos įgaliojimus ir Vyriausybė veikia. Jeigu bus nuspręsta kitaip, visuomenė tikrai bus informuota“, – sakė socialdemokratas.
LSDP lyderis pabrėžė, kad ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami sudarius naują koaliciją.
„Pirmiausia priimkime sprendimą, ar mes keičiame koaliciją ir bandome suformuoti naują politinę daugumą. Ją suformavus sėkmingai, manau, kad bus išspręstas ir premjero klausimas, ir (ministrų – BNS) kabineto suformavimo klausimai ir, matyt, kad tam tikros rokiruotės ir pasikeitimai (įvyks – BNS) Seimo vadovybėje“, – sakė jis.
M. Sinkevičius teigė besitikintis, kad derybos dėl koalicijos su demokratais įvyks kaip galima anksčiau.
„Kol kas tikrai negaliu patvirtinti, ar tai (derybos – BNS) bus trečiadienį, ar kitą dieną, bet norėčiau, kad tas įvyktų kaip įmanoma anksčiau“, – sakė jis.
Politikas tikisi, kad demokratai „adekvačiai“ vertins savo politinį svorį koalicijoje.
„Tikiuosi, kad jie adekvačiai vertins savo svorį politinį koalicinėje taryboje ir koaliciniame formate ir nepradės užsiimti kažkokiu šantažu ar reketu (...) Logika sakytų, kad tai, kas politiškai kaip pozicijos priklausė „Nemuno aušrai“, turėtų būti svarstoma kaip atsilaisvinusios pozicijos „Vardan Lietuvos“ kolegoms“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, LSDP šeštadienį nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį – šalina iš daugumos „Nemuno aušrą“ ir vietoje jos į derybas kviečia Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Deryboms dėl koalicijos duotos dvi savaitės.
Demokratų sąjungai nuo balandžio laikinai vadovauja europarlamentaras V. Sinkevičius, pakeitęs iš partijos pirmininkų pasitraukusį korupcija įtariamą Saulių Skvernelį. Jo nebėra ir demokratų frakcijoje Seime.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
LRT televizija, remdamasi su anonimiškumo sąlyga kalbėjusiais socialdemokratais, skelbė, kad šeštadienį gali būti sprendžiamas klausimas ir dėl užsienio reikalų ministro K. Budrio ateities pareigose.
Prieš kelias savaites M. Sinkevičius „Lietuvos ryto“ televizijai sakė pasigendantis užsienio reikalų ministro ryžto labiau atliepti socdemų politiką, tačiau dėl to K. Budrio ateitis poste nėra svarstoma.
(be temos)
(be temos)