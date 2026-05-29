Lukas Savickas velionį Jevgenijų Šukliną prisimins kaip ramų, orų ir garbingą kolegą

Žinią apie velionio netektį parlamentaras vadina „netikėta ir skaudžia žinia“.
„Jevgenijų prisiminsiu kaip ramų ir orų kolegą, visada išlaikiusį pagarbą žmogui. Nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiems“, – feisbuke ketvirtadienį rašė L. Savickas.
Seimo liberalas, buvęs kanojininkas J. Šuklinas mirė eidamas 41 metus.
Parlamentaras mirė staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė apie tai, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija.
Politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
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