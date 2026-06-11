Lygių galimybių kontrolieriui norima suteikti teisę teisme ginti viešąjį interesą

Tai numatoma naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymo projekte. Jam Seimas ketvirtadienį pritarė po pateikimo. Už balsavo 64 parlamentarai, prieš buvo 11, susilaikė 15 politikų. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.
Pristatydama projektą socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė teigė, kad dauguma jo naujovių yra susijusios su Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų įgyvendinimu.
Naujoje redakcijoje siūloma išplėsti lygių galimybių kontrolieriaus teises, leidžiant jam ginti viešąjį interesą lygių galimybių srityje ir atlikti taikinimo procedūrą.
„Kaip suprantu, dabar didinami lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimai. Tiems asmenims, kurie patyrė diskriminaciją, jau nereikės eiti į teismus, įgaliojimus turės priimti Lygių galimybių tarnyba“, – sakė Seimo narė Birutė Vėsaitė.
R. Grigalienė teigė, kad daugiausia skundų sulaukiama dėl žmonių su negalia diskriminavimo.
Anot projekto, diskriminacija būtų laikomas naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas vienu ar keliais diskriminacijos pagrindais.
Išskiriamos kelios diskriminacijos rūšys – daugialypė, sąveikinė, siejamoji, pagrindai – amžius, etninė priklausomybė, kalba, kilmė, lytis, negalia, odos spalva, pažiūros, pilietybė, rasė, religija ar įsitikinimai, seksualinė orientacija, socialinė padėtis, tautybė, tikėjimas, dėl kurių asmuo gali patirti diskriminaciją, įskaitant ir atvejus, kai asmens tapatybės bruožas jam priskiriamas kitų asmenų.
„Diskriminacijos pagrindai yra tiek platūs, kad, man atrodo, jog netrukus mes negalėsime į asmenį kreiptis pagal tai, kaip jis mums atrodo“, – teigė Seimo narys Ignas Vėgėlė.
Viceministrės teigimu, naujoji įstatymo redakcija užtikrina platesnę apsaugą nuo diskriminacijos. Ji atkreipė dėmesį, kad nebereikės būtinai raštu kreiptis į Lygių galimybių tarnybą dėl galbūt patiriamos diskriminacijos, užteks situaciją paaiškinti žodžiu.
Įstatymo projektu taip pat siūloma įtvirtinti draudimą diskriminuoti skelbimuose dėl būsto, kai jie yra vieši, dėl galimybės stažuotis, atlikti praktiką ar savanorišką veiklą. Lieka diskriminacijos draudimas skelbimuose dėl priėmimo į darbą, valstybės tarnybą, mokytis.
Darbdavius norima įpareigoti, kad darbuotojai ar valstybės tarnautojai darbo vietoje nebūtų diskriminuojami dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, papildomų poilsio dienų tėvams, nemokamų atostogų sergančiam šeimos nariui slaugyti ir pan.
Taip pat siūloma atsisakyti dabar įstatyme numatytos išimties, kad Lygių galimybių įstatymo nuostatos netaikomos su religinėmis bendruomenėmis susijusiose švietimo ir ugdymo įstaigose, jeigu jų taikymas nesuderinamas su tų bendruomenių vertybėmis.
Numatyta, kad lygių galimybių kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria parlamentas Seimo pirmininko teikimu. Tas pats asmuo į pareigas galėtų būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Tačiau norima įtvirtinti naujovę, kad kandidatus į lygių galimybių kontrolieriaus pareigas Seimo pirmininkui gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įkurta 1999 metais. Jos paskirtis – užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje, tirti gyventojų skundus.
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