Martynas Katelynas: dėl galimų grėsmių uždaromi šie centrai

„Priėmiau sprendimą uždaryti išorės paslaugų teikėjo padalinius Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje“, – feisbuke trečiadienį pranešė M. Katelynas.
„Šie padaliniai veikia kaip tarpininkai tarp užsieniečių ir mūsų institucijų – juose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Įvertinus saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę, nematau pagrindo tokias galimybes šiose valstybėse išlaikyti“, – teigė jis.
„Kai VSD įspėja apie galimas terorizmo rizikas ir jau nustato pavienius iš Centrinės Azijos atvykusius asmenis, turinčius radikalių pažiūrų ar sąsajų su terorizmu, valstybė negali laukti, kol rizika taps incidentu“, – pridūrė ministras.
Pasak jo, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama.
„Valstybės pareiga – ne tik reaguoti į grėsmes tada, kai jos jau tampa neišvengiamos. Turime veikti iš anksto, o ne laukti incidentų. Todėl nedelsiant priėmiau šį sprendimą“, – tikino M. Katelynas.
Kaip rašė BNS, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė antradienį teigė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
Iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos piliečiai, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. – Indijos, 7,4 tūkst. – Tadžikistano piliečiai.
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