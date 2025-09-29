Matulionis: VGT pritarė planui dėl oro gynybos stiprinimo

„Kalbant apie oro gynybos stiprinimą, buvo pritarta KAM pasiūlytam planui, kuris bus įgyvendintas“, – po VGT posėdžio teigė D. Matulionis.
„Nuspręsta kitam VGT posėdžiui pateikti integruotą oro gynybos koncepciją ir numatyti papildomas priemones kritinės infrastruktūros objektams apsaugoti“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad šiuo metu didelis prioritetas teikiamas antridroninių sistemų įsigijimui.
„Kalbant apie antidroninės gynybos stiprinimo svarbą, tai yra ypač skubus prioritetas, stengiamės kuo greičiau judėti. (...) Sutartys dėl kelių rūšių radarų, tam tikrų papildomų sensorių, antidroninių sistemų bus pasirašytos artimiausiomis savaitėmis“, – dėstė D. Šakalienė.
Be to, pasak jos, atskirose srityse jau dabar yra suplanuoti įsigijimai, norint stiprinti oro gynybą.
„Tam tikrose srityse mes esame pradiniuose etapuose ir lipdome tą sistemą toliau, tokiu principu, kad pridedame papildomus pajėgumus atskirose srityse: nuo radarų, iki tam tikrų kitų sensorių, kinetinių ir nekinetinių efektorių, kurių pajėgumus plečiame“, – kalbėjo ministrė.
„Įsigijimai yra nuo trumpo nuotolio gynybos sistemų iki kitų gynybos sistemų. Jų įsigijimas taip pat yra suplanuotas“, – kalbėdama apie ilgojo laikotarpio prioritetus pabrėžė ji.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų.
Tuo metu rugsėjį Lenkijos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų, o į Estijos erdvę buvo įskridę trys rusiški naikintuvai.
Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
„Jokių vėlavimų nėra“
D. Matulionis sako, kad Lietuvos kariuomenės divizijos formavimas nevėluoja. Pasak jo, visi įsigijimai bei vienetų formavimas vyksta tinkamu tempu.
„Dėl divizijos įgyvendinimo jokių vėlavimų nėra, galime konstatuoti, kad visi reikalingi įsigijimai vykdomi ir karių komplektavimas taip pat vyksta“, – po VGT posėdžio teigė D. Matulionis.
ELTA primena, kad 2023 m. gegužę VGT pritarė KAM siūlymui Lietuvoje formuoti divizijos dydžio karinį vienetą. Diviziją, kurios pagrindą sudarytų Lietuvos „Geležinio Vilko“, „Žemaitijos“ ir „Aukštaitijos“ brigados, planuota suformuoti iki 2030 m.
Dėl šios priežasties sausio mėnesį VGT sutarė 2026–2030 metų laikotarpiu šalies gynybai skirti 5–6 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) kasmet. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu, per minėtą ketverių metų laikotarpį turėtų būti išlaikytas 5,5 proc. BVP finansavimo lygis.
