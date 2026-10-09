Mero posto netekęs už korupciją nuteistas Malinauskas vėl sieks vadovauti Druskininkams

Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šį pasiūlymą priimu kaip didžiulį mūsų komandos pasitikėjimą. Džiaugiuosi, kad esame komanda, kuri dalinasi rūpesčiais, įveikia sunkumus, kuria planus. O jų yra daug. Yra projektų, kuriuos reikia užbaigti, idėjų, kurias norisi įgyvendinti ir kasdienių dalykų, kurie svarbūs druskininkiečiams“, – penktadienio vakarą rašė R. Malinauskas.
„Mūsų kryptis ir tikslas nesikeičia – dirbti, kalbėtis su žmonėmis ir kartu susidėlioti, kokių Druskininkų norime mes visi. Man Druskininkai nėra politinis projektas ar dar viena kadencija. Tai – mano gyvenimo dalis, kuri man rūpi ir rūpės“, – tvirtino buvęs Druskininkų meras.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu nuteistam R. Malinauskui. Teismo nuosprendis įsiteisėjo iš karto.
R. Malinauskui palikta galioti žemesnės instancijos teismo paskirta bausmė – bauda. Jam taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas. Jis iš viso valstybei turi sumokėti 90 tūkst. eurų.
Politikas jau sumokėjo 60 tūkst. eurų, jis dar turėtų sumokėti 30 tūkst. eurų. Ši suma nuosprendyje traktuojama kaip konfiskuoto turto vertė.
Įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, R. Malinauskas nebegalėjo eiti mero pareigų.
Druskininkų savivaldybės taryba laikinosios miesto merės pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei.
R. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovavo daugiau nei 26 metus – mero pareigas jis ėjo nuo 2000 m. balandžio.
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