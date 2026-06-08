Meteorologai: pirmadienį kai kur iškrito beveik dviejų savaičių kritulių kiekis

Kaip ir prognozuota, pirmadienį daugelyje rajonų formuojasi trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lietus smarkus, fiksuota ir kruša.
Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Kelmės ir Raseinių meteorologijos stotyse per labai trumpą laikotarpį iškrito beveik dviejų savaičių kritulių kiekis – net 28–29 mm lietaus (t. y. 28–29 litrai vandens į 1 m²).
„Nuo tokio didelio ir staigaus kritulių kiekio vanduo nespėja susigerti ir teka paviršiumi“, – feisbuke pirmadienio vakarą rašė meteorologai.
Meteorologas Gytis Valaika mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ teigė, kad tipinės labai lokalios ir intensyvios liūtys būdingos vasaros sezono metu.
„Geras gamtos paruoštas testas visoms kanalizacijoms, drenažo sistemoms ir t. t.“, – teigė G. Valaika.
Antradienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 22–27, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 92 cm, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai