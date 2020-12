Per metus kariuomenės išminuotojai neutralizavo beveik 3,8 tūkst. sprogmenų

Kaip ketvirtadienį pranešė kariuomenė, šiais metais jos išminuotojams teko vykdyti ypatingo profesionalumo reikalavusias operacijas.

„Lietuvos kariuomenės inžinierių ir išminuotojų darbas yra ypatingai pavojingas, bet labai reikalingas mūsų šaliai. Jų radiniai, daugiausia Antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenys, demonstruoja, kiek pavojų civiliams gali palikti karas dar ilgiems dešimtmečiams. Lietuvos kariuomenė yra tam, kad karo nebūtų ir visi sprogmenys būtų naudojami tik kariniuose poligonuose“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Viena įspūdingiausių išminuotojų operacijų šiais metais buvo itin didelio kiekio amunicijos neutralizavimas Tauragės rajone esančiame Vilnalių kaime, kur gyventojo kieme buvo rasti penki pilni AB-250-2 sprogmenų konteineriai, aviacinė bomba SC-50 ir daugiau kaip tūkstantis vienetų palaidos mažo kalibro kasetinės amunicijos. Kariams teko perkasti visą kiemą, kol surinko pavojingus sprogmenis, todėl operacija truko keturias paras, o joje dalyvavo beveik 30 sprogmenų neutralizavimo specialistų.

„Tai turbūt buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai per vieną operaciją radome tiek daug standartinių sprogmenų. Be to, operacija vyko prie pat pastato, sprogmenų saugos mechanizmai buvo suirę, viską reikėjo atlikti rankomis ir su juvelyriniu tikslumu. Didžiuojuosi savo kariais, kurie atliko tikrai nekasdienišką bei rizikingą darbą ir įgavo labai daug naudingos patirties“, – sako Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kpt. Kazimiras Bogdanas.

Tarp įsimintinų išminuotojams įvykių taip pat buvo aviacinės bombos SD250 neutralizavimas panaudojant abrazyvinę pjovimo įrangą, kad būtų sumažinta bomboje esanti sprogmenų masė, itin retai Lietuvoje randamos aviacinės bombos SD500 neutralizavimas ir 70 unikalių betoninių bombų sunaikinimas Aleksoto mikrorajone Kaune, taip pat artilerijos sviedinių neutralizavimas Dusios ežere, kai buvo sunaikinti trys Antrojo pasaulinio karo laikų sovietiniai 155 mm artilerijos sviediniai.

„Operacija išsiskyrė tuo, kad niekada iki tol kuopos kariai nėra neutralizavę sprogmenų po vandeniu. Tai savotiška patirtis mūsų išminuotojams-narams, taip pat ir vadams, nes jos metu reikėjo išskirtinio bendradarbiavimo su savivaldybės atstovais, civiline sauga ir policijos pareigūnais,“ – teigė K. Bogdanas.

Po šios operacijos, bendradarbiaujant su Metelių regioninio parko direkcija, surengtos sprogmenų paieškos pratybos labiausiai lankomose Dusios ežero maudyklose ir patikrinta maždaug 4,3 ha teritorijos.

Vykdydama planinius sprogmenų neutralizavimo darbus Sprogmenų neutralizavimo kuopa šiemet taip pat dvigubai viršijo savo projektinius pajėgumus: per metus buvo patikrinta ir išvalyta 246,16 ha Lietuvos teritorijos, aptikta ir sunaikinta daugiau kaip 3 tūkst. įvairių sprogmenų ir amunicijos. Vykdant suplanuotas paieškos procedūras pavojingų radinių gausa išsiskyrė Depų tarnybos Ginkluotės depo teritorija Linkaičiuose, Radviliškio rajone.

Taip pat kariuomenės išminuotojai 551 kartą dalyvavo pratybose – dažniau nei paskutinius kelerius metus. Pasak kariuomenės, gerokai išaugusiam sprogmenų neutralizavimo specialistų poreikiui įtakos turėjo ir kasmet didėjantis Lietuvoje dislokuotų sąjungininkų karių bei organizuojamų pratybų skaičius.

Kariuomenės išminuotojai primena, kad Lietuvos teritorijoje vis dar gausu karo laikų sprogmenų, todėl pastebėjus sprogmenį ar neaiškios paskirties daiktą, kuris galėtų būti panašus į sprogmenį, jo negalima liesti, nebandyti savarankiškai pergabenti ar kitaip nukenksminti ir iš karto pranešti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.