Migracijos departamentas: šiuo metu išnagrinėti prieglobsčio prašymų per dešimt dienų nespėjame

Migracijos departamentas dėl didelio darbo krūvio šiuo metu nėra pajėgus išnagrinėti prieglobsčio prašymų per dešimt dienų, sako įstaigos vadovė.

„Būtent nuo šios dienos nepakaks (dešimties dienų), nes tų prašymų yra tiek daug, o pas mus darbuotojų – ne tiek daug yra, bet mes pradėjome ruoštis, padidinome etatų skaičių“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Pasak jos, šiuo metu departamente nagrinėjimo laukia 650 prašymų iš migrantų, neteisėtai kirtusių valstybės sieną.

„Išties dėl to padidėjusio krūvio dabar mes į dešimt darbo dienų niekaip nespėjame, tai šiuo metu sprendimai priimami per keturias savaites – per mėnesį“, – sakė E. Gudzinskaitė.

Pasak jos, iki šiol departamentas nagrinėjo per 200 prieglobsčio suteikimo prašymų – 140 atvejų priimti sprendimai prieglobsčio nesuteikti.

„Dar šiek tiek virš šimto prašymų nagrinėjimas buvo nutrauktas, nes nebebuvo galimybės susisiekti su prieglobsčio prašytoju“, – sakė departamento vadovė.

Pasak jos, pavėlavus išnagrinėti prašymą per dešimt dienų, tai bus laikoma procedūriniu pažeidimu, tačiau procedūra toliau vyks, o prašymas bus nagrinėjamas.

Dar šiek tiek virš šimto prašymų nagrinėjimas buvo nutrauktas, nes nebebuvo galimybės susisiekti su prieglobsčio prašytoju.

E. Gudzinskaitė taip pat pabrėžė, kad dešimt dienų yra skubos procedūra, skirta akivaizdžiai nepagrįstiems prašymams. Prireikus atidžiau įvertinti atvejį, vykdoma bendra procedūra, trunkanti šešis mėnesius.

Migracijos departamentas, ruošdamasis išaugusiam prieglobsčio prašymų skaičiui, yra paskelbęs 56 naujų darbuotojų atrankas.

Pagrindinės naujų darbuotojų funkcijos bus skundų nagrinėjimas, atstovavimas teismuose, apklausų organizavimas ir vykdymas, ryšių palaikymas su kitomis institucijomis, duomenų apdorojimas.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį pasirašė pataisas, kurios susiaurina neteisėtų migrantų teises, tačiau pažymėjo, kad prieglobsčio prašytojų teisės neturi būti ribojamos labiau, nei tai būtina, o Seimą paragino artimiausiu metu ištaisyti įstatymo trūkumus.

Dėl neteisėtų migrantų antplūdžio iš Baltarusijos Lietuva yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Jų skaičius šiemet siekia 2228.