 Migracijos departamentas tikina – jo informacinės sistemos apsaugotos

Migracijos departamentas tikina – jo informacinės sistemos apsaugotos

2026-05-27 16:53
ELTOS inf.

Po gyventojų duomenų vagystės iš Registrų centro (RC) paaiškėjus, kad informacija nutekinta per Migracijos departamento paskyras, šis informuoja, kad jo valdomos sistemos yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys – saugūs.

<span>Migracijos departamentas tikina – jo informacinės sistemos apsaugotos</span>
Migracijos departamentas tikina – jo informacinės sistemos apsaugotos / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Anot departamento, sistemoje MIGRIS nefiksuota jokių neteisėtų veikų.

„Migracijos departamentas informuoja, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys – saugūs bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo“, – teigiama pranešime.

Anot jo, Migracijos departamento sukaupti ir tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami savitarnos principu.

Kaip skelbta, įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš Registrų centro iš viso galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. gyventojų nekilnojamojo turto registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.

Dėl šio incidento praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą.

Šiame straipsnyje:
Migracijos departamentas
Registrų centras
nutekinti duomenys

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