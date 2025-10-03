Ministerija apdovanos geriausius šalies mokytojus

Anot ministerijos, iškilmingame renginyje premjerė Inga Ruginienė ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė įteiks nacionalines premijas vienuolikai mokytojų.
Metų mokytojo premijas gaus devyni Lietuvos pedagogai: Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Balčiuvienė, Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas Virginijus Kazlauskis, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko mokytoja Rūta Lipinaitytė-Savickienė, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos informatikos mokytoja Sigita Macienė.
Taip pat – Alytaus muzikos mokyklos muzikos mokytoja Daiva Martikonytė, Šiaulių Medelyno progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė Gražina Musteikienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės pradinio ugdymo mokytoja Kristina Nastulevičienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos istorijos mokytojas Nerijus Navickas, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos geografijos mokytoja Renata Žygienė.
Metų mokytojo premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje: pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų.
Meilės Lukšienės premiją šiemet pelnė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas Tomas Vaitkūnas.
Nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.
Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus įteikta Briuselio II Europos mokyklos lietuvių kalbos ir filosofijos mokytojai ekspertei Audronei Anulienei.
Ši premija konkurso būdu skiriama mokytojams ar dėstytojams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus.
Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Vyriausybės 2016 metais.
