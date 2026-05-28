Ministerija rengs tarpinstitucinę diskusiją dėl vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje

„Skaitmeninė erdvė tapo vieta, kur vaikai įtraukiami į neteisėtas veiklas. Čia jie susiduria su smurtu, seksualiniu išnaudojimu, elektroninėmis patyčiomis, narkotikų prekyba. Tai reikalauja valstybės atsakomybės – ne tik rekomendacijų. Fragmentiški institucijų veiksmai nebeveikia: reikia vieno, aiškaus ir koordinuoto kelio“, – sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak ministerijos, sparčiai daugėja nusikalstamų veikų, susijusių su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atvejų, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai – dažniausiai per žaidimų platformas ir socialinius tinklus.
Vidaus reikalų ministro teigimu, nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus ribą, praktiškai ji neveikia, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas platformų atsakomybei.
„Platformos mato, kad jų paslaugomis naudojasi gerokai jaunesni vaikai. Ir vis dar nepakankamai reaguoja. Platformų atsakomybė turi būti privaloma, ne savanoriška“, – pabrėžia V. Kondratovičius.
Taip pat VRM akcentuoja, kad vien ribojimų nepakanka, lygiagrečiai turi būti kuriamos realios pagalbos sistemos vaikams ir šeimoms, susijusios su netinkamu skaitmeninių priemonių naudojimu ir emociniais sunkumais.
Kaip rašė BNS, šią savaitę paskelbtoje Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje teigiama, kad ypač sparčiai augo kibernetinių patyčių mastas – 2025 metais pasitvirtinusių atvejų skaičius, palyginti su 2024 metais, išaugo apie tris kartus, o per trejus metus – daugiau nei penkis kartus.
Taip pat 18 proc. padaugėjo pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo turinį internete, kurio didžioji dalis laikoma kitų šalių serveriuose.
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