Miškinienė apie Kapčiamiesčio bendruomenės susitikimą su Nausėda: gyventojai tikisi pagarbos

Be to, pabrėžė ji, gyventojai savęs nesieja ir su vykusiomis provokacijomis, jie tiesiog nori pagarbos ir atsakingo dėmesio iš valstybės institucijų.
„Jie yra už Lietuvos saugumą ir patvirtino tai, kad jie tikrai turi labai daug konkrečių klausimų, laukia atsakymų. Šiandien vykusi diskusija parodė, kad jie yra pasirengę ne tik paklausti, bet ir išgirsti“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė A. Miškinienė.
Ji taip pat pabrėžė, kad Kapčiamiesčio gyventojai aiškiai pasakė, jog jie nėra susiję su provokacijomis ir neigiamais pasisakymais, kuriuos buvo galima girdėti praeitame susitikime su bendruomene.
„O tai, kad po susitikimo mes lauke jau girdėjome ir matėme būrelius žmonių, kartojančius tuos pačius teiginius, kuriuos anksčiau kartojo vieno ir kito susitikimo metu, tik patvirtina, kad provokacijų būta ir šiandien. Jei kapčiamiestiečiai nebūtų priėmę sprendimo turėti uždarą formatą ir pakviesti tik tuos, kurie tiesiogiai susiję, turbūt mes jų taip pat būtume neišvengę“, – kalbėjo merė.
„Šiandien salėje buvo ir tylos, ir graudulio, ir didžiavimosi savimi, savo kraštu. Ir visos šios emocijos yra teisingos. Šiandien išgirdome dar kartą pakartotą teiginį, kuris niekam nekelia abejonių, kad Kapčiamiestis ir jo žmonės yra nuostabūs, dosnūs, mylintys Lietuvą“, – tęsė ji.
Pasak A. Miškinienės, vietiniai supranta, jog Kapčiamiesčio poligono projektas galiausiai vis tiek bus, tačiau jie tikisi pagarbos ir atsakingo dėmesio iš valstybės institucijų.
„Jie tikisi pagarbos, atsakingų institucijų dėmesio, labai sąžiningo atlyginimo už jų turtą, už jų triūsą ir už jų vargą, kuris metai iš metų, karta iš kartos buvo šiame krašte, buvo jų šeimose“, – sakė ji.
Tuo metu kalbėdama apie beveik tuo pačiu metu vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Lazdijų bendruomene, merė nuo konkretesnių komentarų susilaikė.
„Neteko lankytis nei viename susitikime. Taip pat į Lazdijų rajono savivaldybę nėra kreipęsis jokiais klausimais nei jis (R. Žemaitaitis – ELTA), nei atitinkamos jūsų minimos politinės organizacijos nariai ar partneriai. Šiandien, mano žiniomis, susitikimas vyko, o ar jis įvyko, ar ten buvo aštrių diskusijų, ar jis buvo dalykiškas, tikrai negaliu atsakyti, nes šios informacijos neturiu“, – tvirtino A. Miškinienė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, ekonomikos ir inovacijų ministrų Edvinu Grikšu ir aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku lankėsi Kapčiamiestyje, kur su vietos bendruomene aptarė planus Lazdijų rajone steigti naują poligoną.
Tiesa, panašiu metu Lazdijuose lankėsi valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis, kur susitikęs su šio rajono gyventojais kritikavo kariuomenės ir šalies vadovų komunikaciją dėl planų steigti naują Kapčiamiesčio poligoną.
ELTA primena, kad pernai gruodį VGT priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
