Naujausia orų prognozė: trankysis perkūnija, šniokš lietus

Penktadienį daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 21–26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 4 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 10 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 22 cm, stebimas Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–15 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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