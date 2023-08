Naujovė: pareigūnams laikant fizinius normatyvus nebereikės bėgti

Po tragiško įvykio pernai rudenį, kai per vieną savaitę tarnyboje mirė du Šiaulių policijos pareigūnai, o vienas jų – iškart po fizinių normatyvų laikymo persirengimo kambaryje, fizinio pasirengimo patikros bėgimo pratimą nuspręsta pakeisti ėjimu. Palengvinimas numatomas vyresniems ir kabinetuose dirbantiems pareigūnams, LNK informavo atsakingų institucijų atstovai.

Pareigūnų sveikata nuodugniai tiriama kas dvejus metus. Be to, reguliariai, kartą per metus, tikrinamas ir pareigūnų fizinis pasirengimas. Tik išlaikę egzaminą pareigūnai gali toliau tęsti tarnybą.

„Bėgimas, atsispaudimai, atsilenkimai, savigyna, taip pat šaudymas. Tie pareigūnai, kurie dirba gatvėje, kurie yra reaguojantys patruliai, – bėga 3 km, kabinete dirbantys darbuotojai – 1 km“, – apie fizinio pasirengimo patikrą pasakojo policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Būtent bėgimą nuspręsta pakeisti.

„Pasinaudojome ta gerąja praktika, kurią turi Krašto apsaugos ministerija“, – argumentavo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Viešojo saugumo politikos grupės vyr. patarėja Irina Malukienė.

Vietoje bėgimo numatomas alternatyvus pratimas – ėjimas. Distancija – 4 km.

„Iš esmės tai liestų pareigūnus, kurie vykdo kabinetinį darbą“, – apie pakeitimus pasakojo I. Malukienė.

Dėl pokyčių pradėta diskutuoti dar pernai, kai rudenį per vieną savaitę tarnyboje mirė du Šiaulių policijos pareigūnai. Vienas jų mirė iškart po fizinių normatyvų laikymo persirengimo kambaryje.

Šitas palengvinimas bus į naudą.

„Yra ta bėgimo nauda, tačiau čia kalba eina apie tuos asmenis, kuriems tas bėgimas gali pakenkti. Tačiau, aš galvočiau, čia liečia tik kokius 5 proc. visų pareigūnų“, – svarstė VRM Medicinos centro direktorius Marius Buitkus.

„Šitas palengvinimas bus į naudą. Juk iš tikrųjų mes negalime mėtytis pareigūnais, kai jų ir taip trūksta praktiškai visose tarnybose“, – apie pakeitimo priežastis kalbėjo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Eiti galės vyresnio amžiaus pareigūnai, kuriems bėgti neleidžia sveikata, svoris, problemos dėl stuburo.

„Komisija sprendžia, ar tas žmogus gali toliau tarnauti, ar jis gali laikyti tuos testus po kažkokio tai laiko ir ar pakeisti tą distanciją bėgimo į ėjimą“, – apie tai, kaip bus vykdoma patikra pasakojo Medicinos centro direktorius.

„Tas vadinamasis palengvinimas, ko gero, atsirado pačiu laiku, nes po pandemijos pareigūnų sveikata turbūt tikrai netapo geresnė, negu buvo iki šio laiko, pareigūnai irgi sirgo“, – sakė L. Soščekienė.

Be bėgimo kiti fiziniai pratimai lieka.

„Tai galios VRM pavaldume esantiems pareigūnams, t. y. ugniagesiams, pasieniečiams, policininkams, viešojo saugumo, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboms“, – vardijo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovas Saulius Džiautas.

Atsiranda ir dar viena naujovė – tikrinant pareigūnų fizinį pasirengimą bus privalomas mediko dalyvavimas. Jei prireiktų, pirmoji pagalba būtų suteikta vietoje.