Nausėda: nedarysiu įtakos Segalovičienės darbui, o ji nepataikaus prezidentui

„Tikrai aš jai nedarysiu jokios įtakos, bet aš noriu siūlydamas žmogų į atsakingas pareigas kliautis ne kažkieno tai nuomone. Kartais ta nuomonė būna teisinga ir apie žmogų pasako daug, kartais ta nuomone gali nusivilti, nes žmogaus neturėjai galimybių pamatyti veikloje“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

„Tai štai aš siūlau tokį žmogų, kuriuo aš esu 100 proc. įsitikinęs, kad ji bus puiki Valstybės kontrolės vadovė. Ji nepataikaus prezidentui ir atliks darbus, kurie yra reikalingi valstybės kontrolei atlikti“, – kalbėjo jis.

Jei I. Segalovičienė būtų paskirta VK vadove, tai nebūtų pirmas atvejis, kai šalies vadovo patarėjai po darbo Prezidentūroje užima postus valstybės institucijose – užsienio reikalų ministru šiuo metu dirba buvęs G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys, kitas patarėjas Simonas Krėpšta tapo Lietuvos banko valdybos nariu.

„Aš juos savo laiku paėmiau iš vienų institucijų, jie čia įgijo reikalingos patirties, sustiprėjo, pamato valstybės organizmą iš paukščio skrydžio. Po to su didesne kvalifikacija aš juos atiduodu visuomenei, kad jie dirbtų valstybei, o ne man“, – sakė G. Nausėda.

Pasak jo, dalis kandidatų, kuriuos būtų galima svarstyti skirti į atsakingas pareigas, nenori susisieti su politika, nenori dirbti viešajame sektoriuje, pasirenka karjerą versle.

„Tai yra sistema, kurią aš pastebėjau per šešetą metų, tai kartojasi, kartojasi, kartojasi. Mes turime gerokai daugiau dėmesio skirti jaunimo ugdymui ir apskritai tiek politiko, tiek viešojo sektoriaus tarnautojo prestižo didinimui, nes priešingu atveju bus labai sudėtinga rasti tuos perliukus į atsakingas valstybės pozicijas“, – kalbėjo šalies vadovas.

BNS rašė, kad teikdamas I. Segalovičienės kandidatūrą, G. Nausėda teigė, jog jo patarėja yra pajėgi profesionalė, kuri tapusi valstybės kontroliere galėtų siekti, jog valstybės lėšos būtų naudojamos efektyviai, o pati audito institucija aktyviau įsitrauktų į valstybės biudžeto formavimą, teiktų kokybiškesnes rekomendacijas.

I. Segalovičienės kandidatūrą į valstybės kontrolieres antradienį pradėjo svarstyti Seimas.

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pirmadienį sakė, kad valstybės kontrolierius nėra politinė pareigybė, o prezidento patarėjai nėra siejami su politiniu atšalimu, nes šalies vadovas nepriklauso nė vienai partijai. Premjeras Gintautas Paluckas sakė, kad tai būtų stipri kandidatė.

Valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis taip pat sako, kad I. Segalovičienė yra stipri kandidatė, tačiau neatmetė, jog dėl jos skyrimo į postą Seime bus ginčų.

Tuo metu Seimo opozicija įžvelgia įstaigos politizavimo ir diskreditavimo rizikos.

Dabartinio Valstybės kontrolės vadovo Mindaugo Macijausko penkerių metų kadencija baigsis gegužę.

Žurnalistas: Ir pone prezidente, pabaigai dar viena tema, daug atgarsių visuomenėje ir tarp politikų sukėlė jūsų sprendimas į valstybės kontrolierės teikti jūsų vyriausią patarėją Ireną Segalovičienę. Ir labiausiai, daugiausiai kritikos kliuvo už tai, esą jūs taikot dvigubus standartus. Štai buvusios vyriausybės ministrams buvot nurodęs atvesti, kaip sakant, atšalti, kad jie galėtų užimti pareigas, padaryti pauzę, tačiau gi sako, štai prezidento patarėjai gali tiesiai šuoliuoti į naujas aukštesnes pareigas ir jiems tas atšalimas netaikomas. Kodėl?

Prezidentas G. Nausėda: Prezidentas nėra partinė figūra. Jūs kalbate apie partijų žmones, kai kurie iš tų partijų žmonių, tarp kitko, Konservatorių partija kaltina, tiksliau, ankstesnė Konservatorių partijos vadovybė kaltina, kad aš štai darau, jų nuomone, štai tokį žingsnį, bet pamiršta, kad patys rekomendavo savo partijos narį, partinį narį Stasį Šedbarą į Konstitucinį Teismą be jokio atšalimo. Tai čia galbūt yra dvigubi standartai. O grįžtant prie Irenos Segalovičienės, niekada nebuvo partinis žmogus. Tiesą sakant, net nebuvo politikė siaurąja to žodžio prasme. Dirbo savivaldybėje, dirbo universitete, dirbo ministerijoje, dirbo ir prezidentūroje. Žinote, aš apskritai kreipiu dėmesį pirmiausia į žmogaus gebėjimą dirbti, pasiekti rezultatą. Man tikrai nereikia ir man net nepatinka pateikūnai, kurie vaikšto pas mane į kabinetą ir muša pentinais. Aš tokių nenoriu, aš niekada tokių į savo komandą nekviečiau. Aš kviečiau nepriklausomus, profesionalius ir atsakingai į savo darbą žiūrinčius žmones. Štai kodėl, pavyzdžiui, Kęstutis Budrys, savo laiku aš jį pasiūliau į Užsienio reikalų ministrus ir taip pat buvo aimanų, kad čia kažkas ne taip vyksta. Kas šiandien prisimena, kad jisai dirbo prezidentūroje? Jisai gerai dirba ir atlieka savo pareigas. Pasitikėjimas žmonių jo veikla yra gerokai didesnis negu ankstesnio Užsienio reikalų ministro. Tai kas čia yra blogo? Lygiai taip pat ir Irena Sagalovičienė. Tikrai aš jai nedarysiu jokios įtakos, bet aš noriu siūlydamas žmogų į atsakingas pareigas kliautis ne kažkieno tai nuomone. Kartais ta nuomonė būna teisinga ir apie žmogų pasako daug. Kartais ta nuomone gali nusivilti, nes žmogaus neturėjai galimybių pamatyti veikloje. Tai štai aš siūlau tokį žmogų, kuriuo aš esu 100% įsitikinęs, kad jis ji bus puiki Valstybės kontrolės vadovė. Ji nepataikaus prezidentui ir atliks darbus, kurie yra reikalingi valstybės kontrolei atlikti.

Žurnalistas: Prezidente, bet ar tokių asmenybių, kaip ką tik ir nupasakojot, neatsirado tiesiog visuomenėje, tarp valstybės tarnautojų? Nes būtent šiuo atveju kritika jums, kad ji jūsų patarėja vyriausioji ir tarsi jai dėl to lengviau siekti karjeros ir netgi buvo vartojami žodžiai tokia orbanizacija, tarsi, kad prezidentas labai visur įtakingus savo patarėjus sustato į įtakingus postus.

Prezidentas: Bet aš juos savo laiku paėmiau iš vienų institucijų. Jie čia įgijo reikalingos patirties, jie čia sustiprėjo, jie pamato, na, jeigu galima taip pasakyti, valstybės organizmą iš paukščio skrydžio. Ir jie po to su didesne kvalifikacija aš juos atiduodu. Aš juos atiduodu visuomenei, kad jie dirbtų valstybei, o ne man. Tai jūsų pastaba teisinga ir tikrai kartais į labai atsakingas pareigas, kuomet atrodo, kad šalyje yra tiek daug protingų žmonių, bet dėl įvairių priežasčių: dėl to, kad žmonės nenori dirbti viešojoje tarnyboje, dėl to, kad žmonės eina į verslus, dėl to, kad žmonės nenori susisieti su politika. Kuomet ateina konkretus pasirinkimas, lieka vienas, du, labai gerai, jeigu trys kandidatai. Ir tai yra sistema, kurią aš pastebėjau per šešetą metų kartojasi, kartojasi, kartojasi. Mes turime gerokai daugiau dėmesio skirti jaunimo ugdymui ir apskritai tiek politiko, tiek viešojo sektoriaus tarnautojo prestižo didinimui, nes priešingu atveju bus labai sudėtinga rasti tuos tikrai perliukus į atsakingas valstybės pozicijas.

Žurnalistas: Ačiū jums, pone prezidente. Dėkui žiūrėjusiems, o toliau Panorama.