Neigia kalbas apie žiaurų elgesį su migrantais: tokius „reportažus“ kurpia nuolat

12 vyrų bei moteris sekmadienį neleistinai pateko iš Baltarusijos ir buvo sulaikyti VSAT pareigūnų. Kai kurie užsieniečiai turėjo Irano piliečių pasus, kai kurie buvo be dokumentų, bet irgi prisistatė iraniečiais.

Kaip rašoma tarnybos pranešime, atgabenę juos į Tverečiaus užkardą VSAT pareigūnai įvertino migrantų aprangą. Keletui, kuriems reikėjo, pasieniečiai davė ir naujus drabužius, ir avalynę, kad apranga atitiktų metų laiką. Taip pat užkardoje migrantai per kelias valandas sušilo, buvo pagirdyti arbata. Be to, situacijai įvertinti pasieniečiai į užkardą buvo iškvietę greitosios pagalbos medikus. Šie apžiūrėjo iraniečius ir konstatavo, kad jokio pavojaus sveikatai nė vienas nepatyrė.

Tai yra tipinis atvejis, kaip elgiamasi su neteisėtai į Lietuvą patenkančiais migrantais.

Užsieniečiams buvo įteikti vadinamieji humanitariniai paketai su maistu, vandeniu ir kitais gamtoje praversiančiais dalykais. Tuomet vadovaujantis galiojančiais teisės aktais jie buvo neįleisti į Lietuvą.

Pirmoje vaizdo medžiagos dalyje vienas migrantas pasakoja apie patirtį Baltarusijoje ir jos pareigūnų elgesį. Antroje medžiagos dalyje fiksuotos neįleidimo aplinkybės.

Beje, Baltarusijos pasieniečiai antradienį apie šią migrantų grupę parengė eilinį filmuotą propagandinį siužetą, esą Lietuvos pareigūnų elgesys su užsieniečiais yra ciniškas. Tokius „reportažus“ apie Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos pasieniečius jie kurpia nuolat, jėga prigrasintiems migrantams liepę pasakoti absurdiškus dalykus. Beje, panašią retoriką naudoja ir kai kurie Lietuvoje savanoriais pasivadinę abejotinų tikslų turintys asmenys, slepiantys faktus apie neteisėtus sienos kirtimus ir taip esą „gelbstintys“ migrantus.

Neseniai Baltarusijos pareigūnai savo propagandinėje erdvėje sužibėjo nauju „atradimu“ – esą Lietuva prieš Lenkiją surengė hibridinę ataką ir specialiai į kaimyninę šalį siunčia neteisėtus migrantus.