Netektis: užgeso gerbiamos mokytojos gyvybė

In memoriam: Vida Budraitienė (1967–2026)
Tik nepamiršk,
Jei ir nebus manęs –
išeisiu ten,
Kur niekad nėjus…
R. Žilinskas
„Vasaros karščiausias šviesulys, slepiantis tarp debesų ryškesnį spindulį, gedi kartu su Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomene… Atsisveikiname su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vida Budraitiene, daugelį metų ugdžiusia raliečius gerbti gimtąjį žodį, suvokti literatūros ir poetinio teksto gelmę. Ji buvo puikios ir be galo darbščios pedagogės pavyzdys, ne vienerius metus narsiai kovojusi dėl gyvenimo ir iki paskutinės dienos išsaugojusi viltį. Mokytoja rūpestingai puoselėjo šeimos vertybes, stiprybės sėmėsi iš gimtosios gamtos, atsakingai ruošdavosi pamokoms, negailėdavo laiko nuoširdiems pokalbiams su mokiniais ir kolegomis. Tai buvo pareigos žmogus, kiekvieną darbą siekęs atlikti kruopščiai ir iki galo. Jos pedagoginio darbo vaisiai akivaizdūs – išugdyta ne viena rajono ir šalies olimpiadų bei konkursų laureatų karta, reikšmingai prisidėta prie gimnazijos bendruomenės kultūrinio gyvenimo ir pedagoginės patirties puoselėjimo“, – rašoma mokyklos feisbuko paskyroje.
Mokytojos išėjimas – didelė netektis visai gimnazijos bendruomenei.
„Prisimename Jos troškimą gyvenimą daryti gražesnį, vertiname Jos nuoširdų darbą ir prasmingą indėlį į gimnazijos gyvenimą. Nuoširdžiai liūdime ir tikime, kad pedagogės Vidos kelionę į Amžinybę nušvies ryškiausios žvaigždės“, – rašė mokyklos bendruomenė.
Atsisveikinimas su V. Budraitiene vyks birželio 5 d. nuo 12 iki 20 val. adresu P. Vaičiūno g. 45, Jonava.
(be temos)
(be temos)