Nevyriausybinės organizacijos palieka prezidento projektą „Lietuvos galia“

Šalies vadovui, premjerei Ingai Ruginienei ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui skirtame laiške organizacijos teigia, kad aukščiausi valstybės vadovai vengia prisiimti atsakomybę, priėmus sumaištį kultūros srityje sukėlusį sprendimą.
„Sprendimų priėmėjų vengimas prisiimti atsakomybę – aiškinant, kad „atsitiko, kaip atsitiko“ – nekuria pasitikėjimo. Tokia praktika ne tik demotyvuoja, bet ir atitolina piliečius nuo valstybės reikalų. Tokia politinė kultūra negali būti tvirtos ir atsparios valstybės pamatas. Tai galioja tiek Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės, tiek dabartinę valdančiąją koaliciją formavusių politinių partijų lyderių atžvilgiu“, – teigiama atvirame laiške.
Dėl to nevyriausybinės organizacijos sako priėmusios sprendimą trauktis iš G. Nausėdos inicijuoto projekto partnerių.
„Tokį sprendimą priėmėme, nes tikime, kad pilietinė galia ir jos stiprinimas nėra ir negali būti tik deklaratyvių žodžių visuma. Ji privalo būti grindžiama realiu įsiklausymu, pagarbai skirtingų bendruomenių balsui ir perspektyvai ir atsakomybe prieš visuomenę ir Lietuvos Respubliką“, – pabrėžia jos.
Apie pasitraukimą iš projekto paskelbė Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos moksleivių sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija, Global Lithuanian Leaders ir Lietuvos socialinio verslo asociacija.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
