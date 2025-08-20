NSGK renkasi aptarti būsimų „Zapad“ pratybų, „Embraer“ lėktuvų įsigijimo

Pasak NSGK pirmininko Giedrimo Jeglinsko, aptarti šių klausimų buvo kviesta ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybė, tačiau ši „nusprendė jį (komiteto posėdį – BNS) „biurokratiškai“ boikotuoti“. Demokrato teigimu, posėdyje nedalyvaus ir Lietuvos kariuomenės atstovai.
Komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu, pirmuoju klausimu bus aptariamas trijų braziliškų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų planuojamas įsigijimas.
„Neįtikino mūsų ministerijos vadovybė praeitą kartą dėl jų reikalingumo, tikslingumo, būtinumo, todėl mes paprašėm, kad parodytų, kur yra tas pirkimas visų pirkimų prioritetų sąrašuose“, – susitikimo išvakarėse BNS sakė konservatorius.
NSGK aptarti šį pirkimą jau rinkosi rugpjūčio pradžioje, tuomet G. Jeglinskas sakė, jog sprendimas pirkti tris Brazilijos įmonės lėktuvus kelia klausimų dėl jų įsiliejimo į šalies apginamumo ir atgrasymo planus.
Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“. Apie planus juos pirkti viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
G. Jeglinskas yra minėjęs, kad orlaiviams reikės išleisti daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų.
Pasak L. Kasčiūno, komitetas taip pat aptars institucijų veiksmus po to, kai vasarą į šalį iš Baltarusijos įskrido du rusiški bepiločiai „Gerbera“. Vienas jų gabeno du kilogramus sprogmenų.
„Antras klausimas yra postgerbera – kokie sprendimai padaryti. Kokie suplanuoti detekcijos įsigijimai, (...) kokia yra kovos priemonė su jais, strategija“, – teigė parlamentaras.
Paskutiniu klausimu NSGK aptars Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos rugsėjį rengiamų bendrų karinių pratybų „Zapad“ vertinimą, scenarijus, galimas atsako priemones.
Kaip rašė BNS, Lietuva skaičiuoja, jog pratybose turėtų dalyvauti ne daugiau kaip 30 tūkst. karių.
Šios pratybos nuo 2009-ųjų yra rengiamos kas dvejus metus. Jos nevyko tik 2023 metais. Britų žvalgyba tikėtina pratybų atšaukimo priežastimi nurodė tai, kad Rusijos kariuomenei trūksta karių ir technikos, taip pat Rusijos vadovybės nenorą sulaukti kritikos dėl eilinių parodomųjų manevrų vykstant karui Ukrainoje.
