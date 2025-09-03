„Nuo dūšios nuskalbė“: kai kur šalyje – neramūs orai

Tautiečiai socialiniuose tinkluose dalijosi, kad stiprokai nulijo Vilniaus krašte.
„Širvintose palijo gerai, porą kartų su dunduliu“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ tikino gyventoja.
Taip pat smarkiai lijo Elektrėnuose, Vievio apylinkėse, Varėnoje, Utenos bei Kaišiadorių rajone.
„Kaišiadorių rajonas, Žasliai, „nuo dūšios nuskalbė“, – rašė kita moteris.
Varėna. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Sinoptikai buvo pranešę, kad trečiadienio dieną daugelyje rajonų vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pateikė artimiausių dienų prognozę.
Ketvirtadienio naktį Rytų Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 13–18, vakariniuose rajonuose kai kur 10–12 laipsnių šilumos. Dieną kai kur, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Naujausi komentarai