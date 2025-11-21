Nustebsite: kokius neįprastus daiktus žmonės vežasi viešajame transporte?

Kiek bagažo viešajame transporte galima turėti ir kokių dar staigmenų paruošia keleiviai, pasakojo „JUDU“ Komunikacijos skyriaus vadovė Milda Lomsargienė.
– Vienas vilnietis bandė autobusu ar troleibusu vežtis kopėčias. Kokių dar neįprastų daiktų žmonės pasiima į viešąjį transportą?
– Tai tikrai ne vienetinis ir labai smarkiai nenustebinantis atvejis. Žmonės kartas nuo karto naudojasi viešuoju transportu kaip gabenimo priemone. Tokio ilgio kopėčios gal ir pirmas toks atvejis, bet nestandartinio dydžio daiktai – tikrai dažni. Klasika jau tapo skalbimo mašinos, šaldytuvai ir panašūs dalykai.
Iš esmės žmonės naudojasi viešuoju transportu kaip susisiekimo priemone: įsigyja daiktą ir jį vežasi. Tačiau egzistuoja keleivių ir bagažo gabenimo taisyklės, kurios nurodo, kad didžiagabaričių, sprogstamųjų ar kitų pavojingų daiktų vežtis negalima.
Šiuo atveju keleivė vežėsi pernelyg didelį daiktą, kurio transportuoti nebuvo galima. Visų pirma – dėl keleivių saugumo. Viešasis transportas visų pirma turi užtikrinti vietą keleiviams.
– Esu mačiusi žmogų, kuris troleibusu vežėsi bulvių maišą. Tikrai nemažą. Kiek bagažo galime turėti su savimi? Koks dydis leidžiamas? Turbūt skalbimo mašina – jau per daug?
– Sakykime taip: pagrindinis kriterijus turėtų būti – ar daiktas telpa ant kėdės. Jeigu jis didesnis ir žmogui net nepakeliamas (kaip, pavyzdžiui, skalbimo mašina), tai akivaizdu, kad tai netinkamas daiktas.
Ir, kaip minėjau, viešasis transportas visų pirma yra skirtas žmonėms. Tad reikėtų įsivertinti, ar jūsų daiktas neužims tiek vietos, kad greta nebeliks vietos keleiviams.
– Kada vairuotojas turi teisę keleivį išprašyti? Kokių taisyklių privalome laikytis?
– Būtent tada, kai vežami daiktai neatitinka taisyklių: yra per dideli, pavojingi, sprogstamieji ir pan. Lygiai taip pat – kai elgiamasi nepagarbiai.
Yra tekę matyti ir dviračius vežančius žmones. Beje, dviračius vežti viešuoju transportu galima. Kai kurios transporto priemonės – tiek troleibusai, tiek autobusai – turi specialius lipdukus prie durų, nurodančius, kad čia leidžiama vežtis dviratį.
Reikia tik įsidėmėti: dviratį galima vežti ne piko metu, kai nėra daug keleivių. Ir vėl – ta pati mintis: viešasis transportas visų pirma yra keleiviams.
– O paspirtukus galima vežti?
– Taip, jiems galioja tos pačios taisyklės kaip ir dviračiams: ne piko metu ir tik tose transporto priemonėse, kurios pažymėtos specialiu lipduku.
Naujausi komentarai