Nutraukta drono paieška Utenos ir Panevėžio apskrityse

Pasak kariuomenės, buvo išžvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos.
Gyventojai prašomi, pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti telefonu 112.
„Tarnybos prašo nefotografuoti ir neviešinti radinių ar jų vietos detalių socialiniuose tinkluose bei sekti tik oficialius pranešimus“, – skelbia kariuomenė.
Kaip rašė BNS, praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.
Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma, nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.
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