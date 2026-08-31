Olekas: Matjošaitytės situacija kelia nerimą, komitetui pavesta surinkti informaciją (žiniasklaida)

Jis visuomeniniam transliuotojui nurodė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedęs surinkti informaciją dėl šios situacijos.
„Kelia susirūpinimą, kaip žmogus, kuris yra paskirtas į atsakingas pareigas, ne visai taip elgiasi, kaip reikėtų elgtis. Bet reikia žinoti iš tikrųjų konkrečius faktus“, – LRT kalbėjo parlamento vadovas.
Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi L. Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už darbą „Nemuno aušrai“ gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos, kaip advokatės, profesine veikla.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino bendravęs su L. Matjošaityte, tačiau teigė neatsimenantis, kad ji partijai būtų teikusi paslaugas ar gavusi už tai užmokestį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
Kaip BNS pirmadienį informavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), pirmadienį buvo gautas asmens pranešimas dėl L. Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo ir komisija vertins, ar pradėti tyrimą dėl šio klausimo.
Savo ruožtu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad pirmiausia šią situaciją turi įvertinti VTEK, o nustačius pažeidimus būtų sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.
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