Olekas tikisi, kad per šią Seimo kadenciją bus pasirašytas partijų susitarimas dėl demografijos

„Dar nesu užtikrintas, kada. Manau, kad per šią kadenciją tikrai. Gal ir užteks rudens, bet mes dar per mažai esame pasitarę, kad galėtume kažkokius terminus nustatyti. Neturime labai daug laiko iš tikrųjų, kadangi ta situacija yra tokia. Kažkokį pirminį variantą, kurį galėsime pasiūlyti kolegoms, tikrai turėsime. Ir matysime, kaip seksis tas mūsų tarimasis. Bet jeigu nepavyks, tai mes vis tiek pabandysime padaryti darbus, kurie yra svarbūs, kurie yra reikalingi“, – interviu Eltai šią savaitę teigė J. Olekas.
„Mes dėliojamės įvairių politinių grupių pasiūlymus ir manau, kad pasišlifavę rudens sesijos metu galėtume pasižiūrėti, kad tai, kas yra bendra ir visiems tinka, tiesiog būtų surašyta ir pasirašyta“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvoje sparčiai mažėjant gimstamumui, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius gegužę pranešė, kad šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės.
Interviu Eltai politikas anksčiau sakė, kad šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
Tuo metu koalicijos partneriai skirtingai įvertino šią iniciatyvą. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis Eltai sakė, kad „aušriečiai“ prie šios iniciatyvos prisidėtų, bet turėtų savų sąlygų, kas turėtų atsidurti susitarime. Politikas taip pat svarstė, kad sprendimus dėl demografijos galima priimti ir be papildomų susitarimų.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga tikino, kad bendro susitarimo reikia, nes demografijos klausimas yra opi problema.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
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