Orai: bus lietaus

Pirmadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienį vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 11 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 94 cm, Minijoje ties Priekule – 53 cm. Žymesnis kilimas, iki 50 cm, stebimas Upitoje ties Eidukais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais.
Numatomas vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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