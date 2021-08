Orai: daugiau šilumos sinoptikai žada savaitės gale, bet tai nepaguos

Šiandien šalyje vyraus nepastovus debesuotumas. Daugelyje rajonų protarpiais trumpai palynos, kai kur gali sugrūmoti ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės rytų krypties vėjas. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje oras šils iki 21, Kaune iki 22 laipsnių. Klaipėdoje termometrų stulpeliai kils iki 23 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį pietrytiniuose rajonuose galimas lietus, vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nakties valandomis svyruos tarp 11–16 laipsnių šilumos. Diena bus apniukusi ir lietinga, protarpiais lis smarkiai. Įsismarkaus šiaurės rytų krypties vėjas, gūsiai sustiprės iki 15–17 metrų per sekundę. Panevėžyje sušils iki 17, Kaune ir Šiauliuose iki 18 laipsnių. Vilniuje vyraus 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šiluma.

Šeštadienio naktį daug kur ir toliau numatomas lietus, temperatūra nakties valandomis sieks 14–17 laipsnių šilumos. Dienos metu vyraus permainingas debesuotumas, iš praplaukiančių debesų daug kur palis, galima ir perkūnija. Suksis gūsingas pietinių krypčių vėjas. Panevėžyje termometrai fiksuos 22, Kaune 21 laipsnį šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose oras šils iki 20, Klaipėdoje iki 19 laipsnių.

Sekmadienį jau prognozuojami kur kas sausesni orai, termometrų stulpeliai kops aukščiau, vis dėl to šie malonūs pasikeitimai užsilaikys trumpai. Nakties valandomis be žymesnių kritulių, temperatūra svyruos apie 11–17 laipsnių šilumos. Jau antroje dienos pusėje iš vakarų šalį pasieks ir per ją palaipsniui slinks lietus, vietomis su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietų, pietryčių vėjas. Kaune oras sušils iki 27, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 26 laipsnių. Klaipėdoje vyraus 25 laipsnių šiluma.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, kitos savaitės pradžioje išsilaikys labiau lietuviškai vasarai būdingi orai: bus vidutiniškai šilta, protarpiais palis.