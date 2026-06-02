Orai Lietuvoje: prognozuojama ir perkūnija

Antradienio dieną vietomis, didžiausia tikimybė Vakarų Lietuvoje, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 22–27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną vietomis, didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose, palis. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 29 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 12–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai