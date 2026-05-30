 Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių

Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių

2026-05-30 20:24
ELTOS inf.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių – nuo šiol specialiais reisais į Šilaičių ir Pašilių kapines gyventojai nemokamai galės vykti ir Motinos bei Tėvo dienomis.

<span>Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių</span>
Panevėžys išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių / M. Morkevičiaus/ELTOS nuotr.

Iki šiol specialūs autobusų reisai nemokamai iki Šilaičių ir Pašilių kapinių keleivius veždavo lapkričio 1–2 dienomis.

Pernai šiomis dienomis buvo atlikti 146 reisai, nuvažiuota daugiau kaip 2 182 kilometrai, o paslauga miesto savivaldybei kainavo 4 tūkst. 550 eurų.

Panevėžyje nemokamai visais miesto maršrutais galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, minint Tarptautinę dieną be automobilio.

Tikimasi, kad papildomi nemokamo viešojo transporto reisai palengvins gyventojų keliones, prisidės prie patogesnio judumo mieste, saugesnės aplinkos bei mažesnių transporto srautų prie kapinių.

Šiemet, birželio 7-ąją, minint Tėvo dieną, panevėžiečiai specialiais reisais į Šilaičių ir Pašilių kapines galės vykti nemokamu viešuoju transportu. 

Šiame straipsnyje:
panevėžys
nemokamas viešasis transportas

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