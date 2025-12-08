Pareigūnų profsąjungos prašo prezidento paaiškinti požiūrį į Lietuvos vidaus ir išorės saugumą

Tokie reikalavimai, kaip pirmadienį pranešė Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), įvardyti jo ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) atvirame laiške valstybės vadovui.
NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė kritikuoja G. Nausėdos lapkričio pabaigos pasisakymą Šilalės rajone, kai prezidentas pareiškė, kad prioritetas valstybės biudžete skiriamas saugumui ir jis besitikintis pareigūnų supratimo siekiant tai užtikrinti.
„Labai keista girdėti tokius valstybės vadovo, kuris tuo pačiu metu yra ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, žodžius. Aš esu įsitikinusi, kad saugumo negalime dalinti į vidaus ir išorės. Jis tiesiog yra arba ne“, – pranešime cituojama I. Kursevičienė.
Jos teigimu, panašūs pasisakymai taip pat gali būti suprasti kaip tyčinis ar netyčinis bandymas priešinti krašto apsaugos karius su statutiniais pareigūnais.
„Mes tikrai nemanome, kad reikia, pavyzdžiui, mažinti krašto apsaugos biudžetus, dalį jų perkeliant statutinėms įstaigoms. Tiesiog bandome mūsų politikams įrodyti, kad vidaus saugumas ir jį užtikrinantys pareigūnai yra ne mažiau svarbi saugumo visumos dalis“, – nurodė NPPSS pirmininkė.
Kreipimesi į G. Nausėdą profsąjungos pakartojo savo reikalavimus susieti statutinių ir aplinkosaugos įstaigų finansavimą su Lietuvos bendruoju vidaus produktu (BVP), vidaus saugumui skiriant ne mažiau kaip 1,6 proc. BVP, o minimalų mėnesinį pareigūnų ir aplinkosaugininkų darbo užmokestį padidinti bent iki 1,5 tūkst. eurų į rankas.
2026–2028 metais profsąjungos reikalauja pareigūnų darbo užmokestį didinti bent 7 proc. kasmet, įvesti 400 eurų priedą 25 metus išdirbusiems pareigūnams bei mokėti nustatytos procentinės dalies priedus pareigūnams, turintiems bent dešimties metų stažą.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė 1–2 proc. didinti algas mažiausiai uždirbantiems pareigūnams bei visoms pareigūnų grupėms didinti algų koeficientus, tokiems Vidaus tarnybos statuto pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
Ministrų kabinetas taip pat sutiko įtvirtinti 300 eurų kasmėnesinę kompensaciją už ilgalaikę tarnybą. Ją gautų 25 metus ar ilgiau, taip pat reikiamą tarnybos laiką valstybinei pensijai skirti ištarnavę pareigūnai.
Teisingumo ministerijos anksčiau pateiktais duomenimis, statutinių pareigūnų algoms kitąmet papildomai planuojama skirti 39,1 mln. eurų, kai, profsąjungų skaičiavimu, tam reikėtų bent 150 mln. eurų.
Dėl nepakankamo atlyginimų augimo pareigūnai lapkričio pabaigoje protestavo prie Seimo.
2026 metų valstybės biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų ir 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
