 Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Latvijoje apgręžta per 100 užsieniečių
2026-05-23 09:06
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija penkioliktą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 167 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo atėjūnų.

Pastarąjį kartą Lietuvoje septyni migrantai apgręžti gegužės 7-ąją.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1 002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
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siena su Baltarusija
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