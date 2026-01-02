Pasienyje su Baltarusija vėl apgręžti trys migrantai

Toks pats apgręžimų skaičius buvo ir trečiadienį.
VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną kirsti bandžiusio asmens.
2025-aisiais į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1,6 tūkst. migrantų, užpernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
